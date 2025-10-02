노벨피아 ‘2025 우주최강 웹소설 공모전’ 개최
총상금 3억 ‘웹소설 공모’
메타크래프트가 운영하는 웹소설 플랫폼 노벨피아가 ‘2025 우주최강 웹소설 공모전’을 성공적으로 개최했다.
이번 공모전은 모집 첫날부터 2000여 작품이 참가하며 뜨거운 관심을 받고 있다. 예선은 10월 1일부터 30일까지 진행되며, 11월 13일 본선이 시작되고 12월 4일 수상작이 발표된다.
성인 작품을 포함한 모든 장르의 웹소설이 참가 가능하며, 총상금 3억원 규모로 대상 1억원, 최우수상 3000만원, 탑툰상 3000만원, 우수상 1000만원, 특별상 200만원이 시상된다. 특히 탑툰상 수상작은 웹툰 제작과 동시에 탑툰 정식 연재가 확정된다.
수상작에는 상금 외에도 노벨피아가 제공하는 다양한 프로모션 혜택이 추가로 지원될 예정이다. 또한 독자들이 공모전을 함께 즐길 수 있도록 굿즈 증정 이벤트 등 전용 프로그램도 마련된다.
이번 이벤트는 출품작을 읽기만 해도 응모할 수 있으며, 스피커가 포함된 캠핑 세트, 담요와 키링, 배달 상품권 등 많은 경품이 준비돼 있어 독자들의 눈길을 끌고 있다.
메타크래프트 관계자는 “2025 노벨피아 우주최강 웹소설 공모전은 글로벌 경쟁력을 갖춘 메가 IP 발굴을 목표로 하고 있다”며 “이번 공모전을 통해 많은 작품들이 웹툰·영상·애니메이션 등 OSMU 확장과 더불어 해외 시장 진출의 기회를 이어갈 수 있도록 적극 지원할 예정”이라고 말했다. 자세한 내용은 노벨피아 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
