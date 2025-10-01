던롭, 마쓰야마 히데키의 제네시스 챔피언십 출전 기념 ‘ZXi드라이버’ 구매 고객 특별 프로모션 진행
던롭스포츠코리아㈜(대표이사 홍순성)는 마스터스 챔피언이자 PGA 아시아 최다승을 기록한 마쓰야마 히데키(일본)의 2025 KPGA 제네시스 챔피언십 출전 및 우승 기원 기념으로 ‘ZXi드라이버’ 구매 고객을 위한 특별 프로모션을 9월 29일부터 10월 31일까지 약 한 달간 진행한다.
이벤트 기간 중 ZXi 드라이버를 구매한 모든 고객에게 클리브랜드골프 RTZ 웨지를 전원 증정하고 KPGA 갤러리 초청권과 메이저 투어 에디션 용품 등 다양한 혜택을 준비했다.
이번 프로모션은 세계 무대에서 끊임없이 새로운 도전을 이어가는 스릭슨과 마쓰야마의 존재감을 한국 무대에서도 직접 확인할 수 있는 특별한 기회로, 국내 골프 팬들의 큰 관심으로부터 시작됐다.
현재 스릭슨의 25년 투어에서의 활약은 PGA 투어 개막전 ‘더 센트리’에서 마쓰야마의 대회 최저타 우승을 시작으로 J.J.스펀의 PGA 메이저 대회 ‘US 오픈’ 제패, ‘LPGA 에비앙 챔피언십’과 ‘AIG 위민스 오픈’ 2연속 메이저 우승 등 굵직한 성과를 이어가며, ‘챔피언의 선택’이라는 명성을 더욱 확고히 하고 있다.
특히 6년만에 한국을 찾는 마쓰야마가 사용 중인 ‘ZXi LS드라이버’는 테스트 당시 압도적인 볼스피드에 대해 극찬하며 투어백에 바로 투입할 정도로 신제품에 대한 만족감을 표현했다.
ZXi 드라이버 구매 시 증정하는 ‘클리브랜드골프 RTZ’ 웨지 또한 마쓰야마가 올 시즌 PGA투어 벙커세이브 1위를 기록하며 이번 프로모션을 통해 최정상급 선수의 제품들을 모두 경험할 수 있는 기회를 제공한다.
더불어 국내 팬들을 위한 ‘KPGA 제네시스 챔피언십’ 갤러리 초청권과 메이저 대회 투어 에디션 용품도 추첨 증정한다.
스릭슨 ZXi 드라이버는 아마추어 골퍼들의 다양한 플레이 스타일을 반영해 올라운드형 ZXi, 정교한 구질 컨트롤에 특화된 ZXi TR, 저스핀 성능을 발휘하는 ZXi LS, 관용성과 직진성을 극대화한 ZXi MAX 등 4종의 헤드 디자인으로 출시됐다.
이 밖에도 최근 출시한 그린 위에 개성과 스타일을 더하는 컬러 에디션도 다양한 선택의 옵션이 될 수 있다. ZXi 드라이버의 기술력과 구성 이외 특장점으로는 기본 스탁 샤프트 또한 OEM 샤프트가 아닌한층 더 높은 안정성과 볼 스피드를 실현해주는 ‘VeloCore Plus’ 기술이 탑재된 ’24 벤투스 블루’가 장착되었다.
그 외에도 VENTUS, TENSEI, SPEEDER 등 다양한 애프터 마켓 샤프트를 추가 금액 없이 빠르게 제작, 구매가 가능하다.
스릭슨 ZXi 구매 고객은 스릭슨 공식 홈페이지에서 간단한 등록만으로 사은품을 받아볼 수 있다. 영수증과 바코드 이미지를 업로드하면, 접수일 기준 14일 이내에 사은품이 순차적으로 발송된다.
커스텀 제품 구매자도 참여 가능하며, 10월 31일까지 등록을 완료하면 혜택을 받을 수 있다. 스릭슨 ZXi 드라이버는 전국 던롭스포츠코리아 공식 대리점과 서울 청담동 프라이빗 센터, 그리고 던롭 공식 온라인몰을 통해 구매할 수 있다.
