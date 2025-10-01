김용태, 7명 연장 끝에 챌린지투어 ‘왕중왕’ 차지…“내년 KPGA투어서 좋은 모습 보이겠다”

올 챌린지투어 최종전 KPGA 챌린지투어 챔피언십 우승

양희준 등 통합 포인트 상위 10명 내년 KPGA투어 진출

1일 열린 2025 시즌 챌린지투어 최종전 KPGA 챌린지투어 챔피언십에서 7명이 펼친 연장전에서 우승 트로피를 들어 올린 김용태. KPGA

올 시즌 챌린지투어 통합 포인트 상위 10위에 들어 내년 KPGA투어 카드를 획득한 선수들이 KPGA 김원섭 회장과 함께 선전을 다짐하며 포즈를 취하고 있다. KPGA

양희준은 “통합 포인트 1위로 다음 시즌 KPGA 투어 출전권을 획득해 기쁘다”며 “올 시즌을 돌아보면 한 해 동안 고른 활약을 펼쳤다. 이 점에 대해 칭찬해주고 싶다. 시즌 상금 1억 원을 돌파하지 못한 게 아쉽다”고 했다.