‘엑스골프’가 추천하는 추석 연휴 골프장 ‘3選’…키워드는 ‘친환경+가족단위 골프여행’
롯데스카이힐 부여CC·스마트KU 골프 파빌리온·클럽디 더플레이어스
쇼골프(SHOWGOLF)가 운영하는 엑스골프(XGOLF)는 추석 연휴를 맞아 자연의 아름다움과 전략적 플레이의 묘미를 동시에 즐길 수 있는 골프장 3곳을 지역별로 추천했다.
이번 추천은 골프 부킹사이트와 골프 사이트앱을 통해 간편하게 예약할 수 있어 골퍼들의 편리성을 한층 높였다.
먼저 충남 부여에 위치한 롯데스카이힐 부여 컨트리클럽이다. 이 골프장은 눈앞에 펼쳐지는 자연환경과 함께 백제 문화의 역사를 한눈에 느낄 수 있는 대표적 친환경 골프장이다.
코스 전반에 걸쳐 거리감, 경사, 언듈레이션이 조화롭게 어우러져 단순한 장타 위주의 플레이보다 전략적인 코스 공략이 요구된다. 워터 해저드와 벙커의 적재적소 배치는 시각적, 심리적 긴장감을 더한다.
특히 SKY(계백장군) 코스는 도전적인 레이아웃으로 강인한 집중력과 전략적 플레이가 필요하다. 초보자부터 상급자까지 즐길 수 있어 가족 단위의 골프여행에도 적합하다.
경기도 파주에 위치한 스마트KU GOLF PAVILION은 건국대학교 축산대학 파주 실습 목장으로 사용되던 부지에 조성된 27홀 규모의 골프장이다.
자연환경과 전통이 깃든 공간 위에 설계된 이 골프장은 여성 골퍼부터 프로골퍼까지 폭넓은 층이 만족할수 있도록 설계됐다. 코스별 난이도와 전략적 구성은 골퍼 개개인의 기량에 따라 다양한 재미를 선사한다. 특히 골프 부킹을 통해 원하는 시간대를 손쉽게 확보할 수 있다는 점에서 인기가 높다.
강원도 춘천 클럽디 더플레이어스는 자연 지형을 최대한 살려낸 27홀 규모의 명문 퍼블릭 골프장이다. 변화무쌍한 코스 구성과 차별화된 전략적 설계로 골퍼들의 큰 사랑을 받고있다.
밸리, 레이크, 마운틴코스로 이루어진 다양한 라운드는 초보자와 상급자 모두에게 잊지 못할 경험을 선사한다. 특히 서울 도심에서 약 1시간 거리여서 수도권 골퍼들이 골프 사이트 앱을 통해 빠르고 간편하게 예약하는 대표적 가을 라운드 명소로 자리 잡고 있다.
엑스골프(XGOLF) 관계자는 “이번 추석 연휴에 추천하는 골프장은 자연과 전략적 플레이가 조화를 이루는 코스로, 가족·지인과 함께 특별한 가을 라운드를 즐기기에 최적의 선택이 될 것”이라며 “앞으로도 시즌별 추천 코스와 차별화된 혜택을 통해 골퍼들이 더욱 만족할 수 있는 최상의 라운드를 경험하도록 지원하겠다”고 밝혔다.
해당 골프장들의 실시간 예약은 국내 1위 골프부킹사이트 엑스골프(XGOLF) 공식 홈페이지와 골프사이트앱을 통해 간편하게 가능하다.
