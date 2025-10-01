‘변형 스테이블 포드 여왕’이가영, 컴퓨터 아이언 앞세워 동부건설·한토신 챔피언십 첫날 선두

2022년 대회서 감격의 생애 첫 우승

장수연과 이세희, 각각 2위·3위 자리

디펜딩 챔피언 김민별 106위로 부진

1일 전북 익산시 익산CC에서 열린 KLPGA투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십 1라운드에서 16점을 획득해 선두에 자리한 이가영. KLPGA

1일 전북 익산시 익산CC에서 열린 KLPGA투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십 1라운드에서 2위에 자리한 장수연이 2번 홀에서 티샷을 날리고 있다.KLPGA

1일 전북 익산시 익산CC에서 열린 KLPGA투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십 1라운드에서 선두에 3점 뒤진 단독 3위에 자리한 이세희가 1번 홀에서 티샷을 날린 뒤 볼 방향을 바라보고 있다. KLPGA

이가영은 그린을 3차례 밖에 놓치지 않은 아이언샷이 돋보였다. 이가영은 “

그는 “

익산CC가 전장이 짧고 그린이 작아 장타보다는 정확한 아이언샷이 더 중요하다”며 “

이세희(27·삼천리)가 보기 1개에 버디 7개를 묶어 13점을 획득해 3위에 이름을 올렸다.