스마일게이트 ‘카오스 제로 나이트메어’ 사전예약 200만 돌파

스마일게이트는 준비 중인 신작 역할수행게임(

) ‘카오스 제로 나이트메어’의 글로벌 사전등록자 수가 200만 명을 돌파했다고 1일 밝혔다. 카제나는 다음 달 22일 글로벌 론칭을 확정하고 막바지 개발 작업에 착수했다.

스마일게이트 김주형 사업실장은 “TGS 2025에서 확인된 글로벌 유저들의 뜨거운 관심은 큰 힘이 됐다”며 “200만 명이 넘는 사전등록자 분들의 기대에 부응할 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다”고 말했다.