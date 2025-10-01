드림에이지 이케텍트, 21일 사전 다운로드 시작
드림에이지에서 준비 중인 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 오는 21일 사전 다운로드를 시작한다.
1일 드림에이지에 따르면 사전 다운로드는 모바일 버전은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서, PC 버전은 구글 플레이게임즈를 통해 설치 가능하다. 이 게임은 현재 사전 예약을 받고 있다.
사전 다운로드와 함께 캐릭터 생성도 지원한다. 원하는 서버에 접속해 닉네임 생성과 캐릭터 커스터마이징을 진행할 수 있다.
이 게임은 전사, 마법사, 암살자, 사냥꾼, 전투사제 등 클래스에 따라 전투 스타일과 특징이 상이하다. 캐릭터 생성 단계에서 직업과 함께 성별, 헤어, 이마, 광대, 눈동자, 어깨넓이 등 외형의 세부적인 요소를 세밀하게 조정할 수 있다. 아키텍트의 5개 클래스에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지 내 ‘GM의 TMI’에서 확인 가능하다.
드림에이지 김민규 사업실장은 “사전 다운로드와 캐릭터 생성을 통해 출시 첫날부터 원활한 게임 경험을 제공하고자 한다”며 “이미 공개된 콘텐츠를 통해 클래스와 커스터마이징 정보를 미리 확인해보시길 바라며 사전 다운로드와 캐릭터 생성 관련 세부사항은 추후 공지 예정이다”고 전했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
