여야, 추석 민속놀이 ‘스타’로 맞붙는다…이준석·김재섭·모경종 참가
여야 청년 국회의원들이 추석을 맞아 전략 시뮬레이션 게임 ‘스타크래프트’ 대결을 펼친다. 1998년 출시된 스타크래프트는 올해로 출시 27년을 맞아 일종의 민속놀이처럼 여겨진다.
개혁신당은 1일 보도자료를 내고 5일 서울 영등포의 한 피시방에서 이준석 개혁신당 대표, 모경종 더불어민주당 의원, 김재섭 국민의힘 의원이 공동으로 제1회 한가위 기념 정치 화합 스타크래프트 대회 ‘스타 정치인’을 개최한다고 밝혔다. 세 의원은 모두 1980년대생인 각 당의 대표적인 청년 정치인이다.
이 대표 제안으로 열리는 이번 대회에는 과거 스타크래프트 프로게이머로 이름을 날렸던 ‘몽상가 토스’ 강민, ‘천재 테란’ 이윤열, ‘투신’ 박성준도 함께 참여한다. 경기는 의원과 전직 프로게이머가 팀을 이뤄 1대 1, 2대 2, 3대 3 방식으로 진행된다.
경기는 유튜브를 통해 생중계될 예정이다. 아울러 경기에서 승리한 팀 이름으로 기부를 실천해 취약계층에게 명절의 따뜻함도 함께 전한다는 계획이다.
개혁신당 관계자는 “국민에 친숙한 스타크래프트를 현대적 민속놀이로 재해석해 진행되며, 정치적 대립을 넘어 화합의 정치를 구현하는 차원에서 또 국민과 함께 즐길 수 있는 새로운 교류의 장을 열기 위해 기획됐다”며 “명절의 전통과 현대적 문화 콘텐츠가 어우러지는 이번 행사가 국민에게는 즐거움을, 정치권에는 국민 속으로 더 가까이 다가가는 계기를 제공할 것으로 기대된다”고 설명했다.
이 대표는 “이번 대회를 정례 행사로 발전시켜 정치권 화합과 국민 교류의 장으로 이어갈 계획”이라며 “여야가 대립하지 않고 웃으며 경쟁하는 모습, 그 자체가 정치의 새로운 시작이길 바란다”고 말했다.
