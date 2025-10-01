순천만국가정원 안내는 ‘인공지능 광집사’에게

관광공사, AI기업과 손잡고 관광객 안전 확보·관광편의 통합 개선



한국관광공사는 1일 전남 순천만국가정원에서 인공지능(AI) 기반 관광혁신 실증사업 ‘광집사(관광현장의 불편을 해결해 주는 AI 집사)’를 본격 선보였다.



이번 실증사업은 단순한 관광안내를 넘어 관광현장에서 지속적으로 제기돼 온 안전 문제, 정보 부족, 외국어 소통의 어려움, 방문객 데이터의 부정확성 등을 종합적으로 해결하는 데 초점을 맞추고 있다. 관광공사는 통합관광안내 스마트지도인 ‘AI 지도’를 기반으로 AI 영상분석, 통역 솔루션 등을 연계해 순천만국가정원의 현안을 통합적으로 해결한다.



먼저 방문객이 AI지도에 접속하면 방문 유형, 방문 목적 등의 데이터를 반영해 순천만국가정원의 체험 및 편의시설, 무장애시설 등을 고려해 개인 맞춤형 코스를 추천한다. 또 실시간 위치 기반 정보를 바탕으로 현재 위치에서 가장 가까운 정원, 화장실, 안내소 등을 확인할 수 있다.



AI 기반 실시간 영상 분석을 통해서는 주요 출입구 방문객 수를 파악하고 주차 면수를 기준으로 혼잡도를 3단계로 구분해 지도에 표출한다. 더불어 운영시간 종료 후에는 비인가 활동을 자동 탐지, 관리자에게 전달해 안전 확보에 힘쓴다. 해당 영상 분석으로 방문객 통계를 대시보드로 관리할 수 있도록 해 방문객 데이터의 정확도도 높일 수 있도록 했다.



아울러 이동형 통역 솔루션을 사용해 37개 언어로 순천만국가정원에 대한 해설 서비스를 실시간 제공한다. 관람객은 이동 중 문의 사항이 생겼을 때 어디서든 스마트폰을 통해 선택한 외국어로 도움을 받을 수 있다.



관광공사는 순천만국가정원에서의 실증사업을 시작으로 가을 단풍철 혼잡 문제가 빈번한 내장산국립공원, 전 세계 75개국 13만 명이 찾는 월드커피리더스포럼&서울카페쇼 등에서 광집사 서비스를 확대해 나갈 계획이다.



양경수 관광공사 관광산업본부장 직무대리는 “이번 프로젝트는 관광 문제를 AI관점에서 해결하는 새로운 방식을 도입했다는 점에서 의의가 크다”며 “광집사가 전국으로 확산된다면 지역관광의 새로운 표준으로 자리 잡을 것”이라고 말했다.



남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



