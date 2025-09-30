한·일 정상, 76분간 회담…한반도 비핵화 의지 재확인

취임 후 3번째 한·일 정상회담

이 대통령 “과거 직시하되 미래지향적 협력”

이시바 총리 “역사 직시 용기 필요”

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 30일 부산 누리마루 APEC 하우스에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령이 북핵 문제를 해결하고 한반도 평화를 이루기 위한 한국 정부의 긴장완화 및 신뢰구축 노력을 설명하며 일본 협력을 당부했다고 전했다.

