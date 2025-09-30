전국 직장인 평균 월급은 ‘421만원’…1등 지역은 ‘여기’
서울 평균 월급 ‘476만5000원’…2등은 울산
전국 직장인 평균 월급이 지난 4월 기준 421만원으로 조사됐다. 평균 월급이 가장 높은 지역은 서울로 전국 평균보다 약 50만원 높았다.
30일 고용노동부가 발표한 ‘4월 시도별 임금·근로 시간 조사 결과’에 따르면 상용근로자 1인 이상 사업체의 근로자 1인당 임금 총액은 전국 평균 421만5000원이다.
지역별로 보면, 서울(476만5000원)의 평균 월급이 전국에서 가장 높았다. 고임금 업종인 정보통신업, 금융 및 보험업, 과학 및 기술 서비스업 등이 집중된 영향으로 풀이된다. 자동차·조선·화학 등 대규모 제조업체와 협력업체가 밀집된 울산(475만원)이 뒤를 이었다.
반면 숙박 및 음식점업 등 상대적 저임금 업종이 집중된 제주(327만9000원)는 평균보다 약 90만원 낮았다.
시도별 물가지수를 반영한 실질임금 총액 순서 또한 동일했다. 서울(421만1000원)이 가장 높았고 울산(409만5000원)이 뒤를 이었다. 전국 평균 실질임금은 361만5000원이었다.
1인당 근로시간은 평균 174.2시간이었다. 충남(178.8시간)과 경남(178.6시간) 등은 평균보다 근로시간이 길었다. 제주(168.7시간)와 대전(169.3시간)은 근로시간이 짧은 편이었다. 충남과 경남에는 근로시간이 긴 제조업 비중이 높은 반면 제주와 대전은 근로시간이 짧은 서비스업 비중이 집중된 영향으로 분석된다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
