전국 직장인 평균 월급은 ‘421만원’…1등 지역은 ‘여기’

서울 평균 월급 ‘476만5000원’…2등은 울산

고임금 업종인 정보통신업, 금융 및 보험업, 과학 및 기술 서비스업 등이 집중된 영향으로 풀이된다. 자동차·조선·화학 등 대규모 제조업체와 협력업체가 밀집된 울산(475만원)이 뒤를 이었다.