특허청, 내달 1일 ‘지식재산처’로 새롭게 출범

지식재산처 MI. 특허청 제공

특허청 관계자는 “범부처 지식재산 정책 수립을 최우선 과제로 추진할 것”이라며 “지식재산이 시장에서 활발히 거래되고 모두가 지식재산 분쟁 걱정 없이 마음껏 활동할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.