양주시, 대광위에 광역버스 노선 개선·신설 요청

강수현 양주시장이 지난 29일 김용석 대도시권광역교통위원장에게 광역버스 현안 건의문을 전달하고 있다. 양주시 제공

아울러 동부권의 급격한 인구 증가에 따라 광역버스 확충을 위해 서울 도심권에 대한 대광위 신규노선을 신청했으며, 지역민들의 원활한 출퇴근을 위해 신규 노선 반영을 요청했다.

강 시장은 “양주시는 최근 전국에서 인구증가율 1위를 기록하며 인구 30만을 앞둔 대표적인 성장 도시”라며 “광역노선 확충과 개선이 필요하다. 지역민의 교통불편 해소를 위해 대광위에서 적극 나서달라”고 요청했다.

이에 김 위원장은 “양주시의 건의 사항을 직접 청취한 만큼 앞으로 양주시와 머리를 맞대어 지역의 광역노선 개선을 위해 노력해 나가겠다”고 답했다.