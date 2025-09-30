대전·충남 행정통합 본격화…30일 특별법 발의
대전·충남의 행정통합을 위한 특별법안 입법 절차가 본격화됐다.
대전시와 충남도는 30일 국회에서 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법’이 발의됐다고 밝혔다.
성일종 국민의힘 의원이 대표발의했으며 공동발의에 장동혁 국민의힘 대표 등 국회의원 45명이 참여했다.
특별법은 지난 7월 14일 행정통합 민관협의체가 도출한 최종안을 바탕으로 만들어졌다. 총 296개 조항이며 주요 내용은 대전충남특별시 설치 및 운영, 자치권 강화, 경제과학수도 조성 등 개혁과 분권에 대한 내용이 담겼다. 향후 국회 행정안전위원회 공청회와 법안 심사를 거쳐 국회 본회의에서 다뤄질 전망이다.
양 지자체는 내년 7월 ‘대전충남특별시’가 출범할 수 있도록 힘을 모으는 한편 초당적 지원을 요청하기로 했다.
이장우 대전시장은 “양 지자체의 통합은 수도권 일극 체제를 극복하고 충청권 경쟁력 확보를 위한 시대적 소명”이라며 “행정통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 국토 균형발전과 대한민국 미래 100년을 준비하는 새로운 도전”이라고 강조했다.
김태흠 충남지사는 “대한민국 균형발전과 신성장 동력 창출을 위해 지역국가 수준의 자율성과 재정 지원이 뒷받침돼야 한다”며 “대전과 충남이 하나로 합하면 단숨에 세계 60위권 도시로 거듭나게 될 것”이라고 말했다.
