대전·충남 행정통합 본격화…30일 특별법 발의

지난 7월 충남 서천군에서 진행된 대전·충남 행정통합을 위한 주민설명회. 충남도 제공

대전시와 충남도는 30일 국회에서 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법’이 발의됐다고 밝혔다.

특별법은 지난 7월 14일 행정통합 민관협의체가 도출한 최종안을 바탕으로 만들어졌다. 총

296개 조항이며

주요 내용은 대전충남특별시 설치 및 운영, 자치권 강화, 경제과학수도 조성 등 개혁과 분권에 대한 내용이 담겼다.

향후 국회 행정안전위원회 공청회와 법안 심사를 거쳐 국회 본회의에서 다뤄질 전망이다.

김태흠 충남지사는 “대한민국 균형발전과 신성장 동력 창출을 위해 지역국가 수준의 자율성과 재정 지원이 뒷받침돼야 한다”며 “대전과 충남이 하나로 합하면 단숨에 세계 60위권 도시로 거듭나게 될 것”이라고 말했다.