성인지 감수성 떨어지는 광주경찰?…또 동료 성희롱 의혹

입력:2025-09-30 14:11
동부경찰서 경정급 간부, 성비위 진정
다른 경찰서 경감, 비슷한 의혹에 감찰

광주경찰청. 연합뉴스

광주에서 경찰 간부들이 잇따라 성비위에 휩싸여 경찰청 본청이 사실관계 파악에 나섰다.

30일 광주경찰청 등에 따르면 광주 동부경찰서 소속 A 경정이 동료 여성 경찰관에게 성적 수치심을 불러일으키는 발언을 했다는 진정이 경찰청에 접수됐다.

진정에는 A 경정이 동료 여경에게 수차례 사적으로 연락하거나, 부적절한 발언을 했다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

진정을 접수한 경찰청 인권조사계는 사실관계를 조사중이다.

앞서 광주에서는 또다른 경찰서 소속 B 경감의 성비위 의혹이 제기돼 경찰청 인권조사계 조사가 진행중이다. B 경감은 같은 팀 여성 경찰관에게 성희롱성 발언을 하거나, 신체 접촉을 시도한 의혹을 받고 있다.

경찰은 감찰 결과 등을 토대로 이들에 대한 인사 조처를 검토할 방침이다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

