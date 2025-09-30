“아빠는 별이 됐어” 회의 중 쓰러진 40대 가장, 3명 살리고 하늘로 [아살세]
“아빠는 별이 됐어.”
박성철(46)씨의 아내 김효은씨는 4살배기 딸에게 박씨와의 이별을 이렇게 설명할 수밖에 없었다. 아직 어린 딸은 죽음이 무엇인지 몰랐다. 박씨는 간과 양쪽 신장을 기증해 3명의 생명을 살린 후 숨졌다.
30일 한국장기조직기증원에 따르면 박씨는 지난 7월 11일 회사에서 회의 중 정신을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐다. 뇌사 상태에 빠진 그는 끝내 가족의 품으로 돌아가지 못했다. 박씨는 같은 달 17일 한림대학교 성심병원에서 장기를 기증하고 숨을 거뒀다. 박씨의 가족들은 그가 어디선가 살아 숨쉬길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.
유족은 정이 많고 잘 웃는 성격으로 박씨를 기억했다. 유족은 “주변 사람들에게 늘 자상하고 따뜻한 사람이었다”고 전했다.
서울에서 2남 1녀 중 장남으로 태어난 박씨는 졸업 후 자동차 도장 업무를 배워 25년간 자동차 서비스센터에서 도장 일을 했다. 자연을 좋아해 주말이면 가족과 함께 산책과 등산을 즐겼다고 한다.
박씨의 아내 김씨는 “인사 한번 못하고 헤어진 것이 너무 슬프고 아직도 실감이 나지 않아. 다음 세상에서는 다시 만나서 오랜 시간 행복하고 건강하게 지내자. 하늘에서 잘 지내고 건강해. 우리 꼭 다시 만날 것 같아. 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.
