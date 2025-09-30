한원석 개인전, 버려진 공간을 예술로 채우다

동일고무벨트 공장, 예술 울림으로 재탄생

소리·퍼포먼스·증강현실 결합한 다원예술

결핍과 상처를 희망으로…관객 참여형 무대

부산 동일고무벨트 동래공장에 설치된 폐지관 작품. 관람객의 움직임에 따라 울림이 발생한다. 한원석 작가 제공

한원석 작가 개인전 ‘지각의 경계 : 검은 구멍 속 사유’ 전시장 전경. 버려진 산업공간이 예술의 무대로 변신했다. 한원석 작가 제공

◆ 버려진 산업공간, 예술의 울림으로



광복 직후 부산 산업화를 이끌었던 동일고무벨트 동래공장(좌). 현재는 가동을 멈추고 한원석 작가의 전시 공간으로 다시 쓰이고 있다(우). 한원석 작가 제공

한 작가는 이번 전시에 대해 “검은 구멍은 자기 고백이자 제안이다. 이곳에서 울려 퍼지는 공명에 당신을 초대한다. 울리는 공간 속에서 당신의 결핍이 나의 결핍과 마주하기를 바란다”고 말했다. 그가 언급한 ‘공명’은 단순히 물리적 울림을 뜻하지 않는다. 관계의 잔해, 시대적 상처, 개인이 가진 결핍까지 담아내는 사회적·정서적 울림이란 해석이다.

전시 ‘지각의 경계 : 검은 구멍 속 사유’를 준비한 한원석 작가. “검은 구멍은 자기 고백이자 제안이다”라고 말한다. 한원석 작가 제공

◆ 버려진 것을 예술로 되살리다



한원석 작가가 동일고무벨트 공장에서 준비한 전시회. 소리와 빛, 감각이 교차하는 공간을 연출했다. 한원석 작가 제공

◆ 경계를 허물고 새로운 가능성을 열다

