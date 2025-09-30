[속보] 김혜경 여사 ‘이석증’ 진단…오늘 일정 취소

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 20일 부산 해운대구 영화의전당에서 부산국제영화제 공식상영작 '극장의 시간들' 상영 전 관객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

박상민 서울대병원 가정의학과 교수가 30일 브리핑을 통해 밝혔다.

이에 따라 돌을 제자리 돌려놓는 치료를 시행했고, 호전을 보이셔서 많이 회복했지만 약간 증상이 남아 약물치료하고 안정 취했다”면서 “오늘 아침 다시 진료했고, 증상이 매우 많이 호전됐지만, 여전히 어지럼증이 있어 낙상 예방을 위해 안정을 취하기로 했다”고 설명했다.

이석증 회복 이후에도 2~3일 안정을 취하는 것이 일반적으로 권고되는 사항”이라며 “

이에 따라 오늘 김 여사 일정은 불가피하게 시행할 수 없게 됐다”고 말했다.