[속보] 김혜경 여사 ‘이석증’ 진단…오늘 일정 취소
이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 전날 갑작스러운 어지러움을 호소했으며, 검사 결과 이석증으로 진단돼 치료했다고 이 대통령 주치의인 박상민 서울대병원 가정의학과 교수가 30일 브리핑을 통해 밝혔다.
박 교수는 “어제 저녁 관저를 방문해 진료를 시행했고, 어지럼증 원인을 찾기 위한 전문검사를 시행해 오른쪽 귓속 돌 이석 영향으로 이상이 생기는 양성 발작성 체위성 현훈임을 확인했다”며 “보통 이석증으로 알려져 있다”고 말했다.
이어 “이에 따라 돌을 제자리 돌려놓는 치료를 시행했고, 호전을 보이셔서 많이 회복했지만 약간 증상이 남아 약물치료하고 안정 취했다”면서 “오늘 아침 다시 진료했고, 증상이 매우 많이 호전됐지만, 여전히 어지럼증이 있어 낙상 예방을 위해 안정을 취하기로 했다”고 설명했다.
박 교수는 “이석증 회복 이후에도 2~3일 안정을 취하는 것이 일반적으로 권고되는 사항”이라며 “이에 따라 오늘 김 여사 일정은 불가피하게 시행할 수 없게 됐다”고 말했다.
최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr
