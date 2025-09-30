美·이스라엘 ‘가자 평화구상’ 발표하며 최후통첩…기로에 선 하마스

트럼프, 가자지구 재건 감독할 ‘평화위원회’ 의장 맡을 예정

중동전문가 블레어 전 영국 총리, 역할 맡을 듯

네타냐후 “합의 없으면 임무 완수” 최후통첩

하마스 입장이 관건…“무장해제 등 수용 가능성 낮아”

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지시간) 백악관에서 회담에 앞서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지시간) 백악관에서 공동 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

그러면서도

만약 그렇지 않다면 네타냐후 당신은 당신이 해야 할 일을 하는 데 있어 더욱 전폭적인 지지를 받게 될 것”이라고 말했다. 네타냐후의 가자지구 공격 강화를 승인하겠다는 취지다. 네타냐후도 하마스가 합의를 거부할 경우 국제사회의 지지와는 상관없이 “이스라엘은 스스로 임무를 완수할 것”이라고 경고했다. 월스트리트저널은 “트럼프가 하마스에 인질을 석방하라는 최후통첩을 보냈다”며 “트럼프는 2년 간 지속된 분쟁을 종식시키기 위해 더 많은 전쟁 가능성을 위협했다”고 평가했다.