‘어로금지·공장폐쇄’ 초강력 규제로 “양쯔강 생태계 회복”

중국 후베이성 우한시와 유네스코가 지난 26일 진행한 '2025 대하 포럼' 개막식. 신화사 제공

2007년 멸종 판정을 받은 양쯔강 흰돌고래 '바이펀지'의 표본.중국과학원 수생생물연구소

관영 신화통신은 이날 칼럼을 통해 “심각하게 병들었던 양쯔강이 광범위한 개발에서 포괄적인 보호로의 역사적인 전환을 달성했다”면서 “세계에서 세 번째로 긴 양쯔강이 오염에서 보호로 전환한 것은 생태 위기에 직면한 전 세계 주요 강에 귀중한 교훈을 준다”고 전했다.