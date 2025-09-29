김병우 제38대 대구경찰청장 취임
대구경찰청장은 김병우 대구경찰청장(제38대)이 29일 오전 취임식을 가진 후 공식 업무를 시작했다고 밝혔다.
신임 김 청장은 “국민의 요구에 응답하는 것이 곧 경찰의 영혼”이라며 “보이스피싱, 마약, 아동범죄, 관계성 범죄 등 국민 불안을 키우는 범죄에 철저히 대응하겠다”고 말했다.
또 “의사결정은 국민 눈높이에 맞는 상식과 합리성에 기초해야 하며 잘못된 결정은 과감히 고칠 수 있어야 한다”며 “경험에 안주하지 않고 변화된 환경을 제일 잘 아는 구성원들과 소통해서 결정하는 유연성이 필요하다”고 강조했다.
김 청장은 경찰대학 8기로 1992년에 경위로 입직한 후 국가수사본부 수사기획조정관, 경남경찰청장, 경찰청 경무인사기획관 등을 지냈다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
