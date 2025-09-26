전세계 美장성 800명 일시 소집령…배경 놓고 설왕설래
CNN “본부 현황 브리핑, 대량 해고 등 관측 나와”
트럼프 “장군들이 군 장비 시설 둘러볼 것”
피트 헤그세스 미국 국방장관이 세계 각지에서 복무 중인 미군 현역 장군 전원에게 일시 소집령을 내렸다. 매우 이례적인 소집의 배경을 놓고 각종 추측이 무성한 가운데 일시 집결에 따른 안보상 우려도 제기되고 있다.
25일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 헤그세스 장관은 미군 준장(1성급) 이상 지휘관 거의 전원에게 오는 30일 버지니아주 콴티코 해병대 기지로 집결할 것을 지시했다.
미국 국내뿐 아니라 중동 유럽, 아시아·태평양 등 세계 전역의 미군 기지에서 복무하는 장성 대다수가 대상이 됐고, 분쟁 지역 장성도 예외가 되지 않은 것으로 전해졌다. 미 국방부는 “헤그세스 장관이 고위 장성들에게 연설할 예정”이라고 회의 소집 사실을 확인했다. 하지만 소집 사유는 밝히지 않았다.
미군 전체에서 준장 이상 장성은 약 800명이다. 보좌 인력까지 포함하면 전체 집결 인원은 1000명을 넘길 것으로 보인다. WP는 미군이 최고 지휘관을 일시에 소집한 사례는 극히 드물다고 전했다. CNN은 “장성 본인들을 포함해 누구도 회의 주제나 왜 갑자기 일정이 추가됐는지 모르는 상황”이라고 전했다.
소집 사유를 놓고 다양한 관측이 나온다. 한 관계자는 CNN에 “단체 체력 테스트, 국방부 본부 현황 브리핑, 지휘관 대량 해고 통보 등 다양한 관측이 흘러나오고 있다”고 전했다. CNN은 이번 소집이 “장군들의 오징어 게임으로 불린다”는 한 군 관계자의 말도 전했다. 조만간 발표될 예정인 새 국가방위전략(NDS) 내용이 일부 다뤄질 수 있다는 관측도 나온다. 전세계에서 최고 지휘관들이 전원 모이는 만큼 유사시 지휘부 공백에 대한 우려도 작지않다고 WP는 전했다.
도널드 트럼프 대통령은 이번 소집에 대한 질문에 “전 세계에서 사람들이 만나러 오는 것이 좋지 않은가”라며 “많은 장군들이 모여서 장비 시설을 둘러보고 최신 무기에 대해 논의 할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 “그게 왜 그렇게 대단한 일이냐”고 대수롭지 않다는 반응을 보인 것으로 전해졌다. J D 밴스 부통령도 “장군들이 오는 것이 그리 드문 일이 아니다”며 “이렇게 큰 화제가 된 게 이상하다”고 말했다.
나성원 기자 naa@kmib.co.kr
