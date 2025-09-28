여동생 회사 접수한 콜마家 장남 윤상현…콜마BNH 사내이사 선임
한국콜마그룹 경영권 분쟁에서 장남 윤상현 콜마홀딩스 부회장이 사실상 첫 승기를 거머쥐었다. 자회사 콜마비앤에이치(BNH) 사내이사로 선임되며 이사회 주도권을 확보한 것이다. 5개월간 지속된 가족 내 갈등은 이번 임시 주주총회를 계기로 일단락된 분위기지만, 윤 회장이 장남을 상대로 제기한 증여 주식 반환 소송이 여전히 진행 중이어서 내홍은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.
26일 콜마비앤에이치는 세종시 세종테크노파크에서 임시 주주총회를 열고, 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 사내이사 선임안을 가결했다. 이날 주총에는 위임장을 포함해 총 494명의 주주가 출석했으며, 의결권 주식 기준 총 1972만8835주(69.7%)가 행사됐다. 윤 부회장과 이 전 부사장은 각각 1379만여 주, 1378만여 주의 찬성표를 확보해 출석주주 과반 및 전체 발행주식의 25% 이상이라는 일반결의 요건을 충족했다.
이번 이사 선임으로 콜마비앤에이치 이사회는 기존 3:3의 균형 구도에서 윤 부회장 측 5명, 윤 회장·윤 대표 측 3명으로 재편됐다. 이사회 과반을 확보한 윤 부회장은 향후 콜마BNH의 핵심 의사결정을 좌우할 수 있는 구조를 마련하게 됐다. 콜마BNH를 이끌어온 동생 윤여원 대표에게는 입지를 흔드는 뼈아픈 결과다. 주총은 윤 회장, 윤 부회장, 윤 대표 모두 불참한 가운데 진행됐다.
윤상현 부회장의 이사회 진입은 단순한 인사 교체를 넘어, 콜마비앤에이치(BNH)의 사업 재편을 본격화하는 전환점으로 해석된다. 윤 부회장이 이끄는 콜마홀딩스는 그동안 콜마BNH의 실적 부진과 기업가치 하락을 이유로 경영 쇄신의 필요성을 꾸준히 주장해왔다. 이에 따라 콜마BNH를 생명과학 중심의 고부가가치 사업군으로 전환하고, 전문경영인 체제를 복원해 그룹의 핵심 계열사로 다시 세우겠다는 전략을 공개적으로 밝혔다. 비용 구조 개선과 건강기능식품 제품군의 다각화 역시 속도를 낼 것으로 전망된다.
이번 임시 주주총회 역시 이러한 전략의 일환으로 추진됐다. 콜마홀딩스는 콜마BNH의 실적 하락을 이사회 개편의 명분으로 내세웠다. 실제로 콜마BNH의 시가총액은 2020년 2조1200억 원에서 최근 4400억원 수준으로, 주가는 7만원대에서 1만원대로 급락한 상태다. 윤 부회장 측은 “실적 악화로 주주 피해가 발생한 만큼, 최대주주로서의 경영 개입은 정당하다”는 입장이다.
반면 윤여원 대표 측은 실적 부진은 일시적인 현상이며, 윤 부회장이 M&A 전문가인 이승화 전 부사장과 손잡고 콜마BNH를 매각하려 한다는 의심을 제기하며 반발해왔다. 윤동한 회장도 “남매가 각각 화장품·제약과 건강기능식품을 맡기로 한 기존 경영 합의는 존중돼야 한다”며 딸의 편에 서 왔다.
비록 주총을 둘러싼 경영권 분쟁은 일단락됐지만, 콜마그룹 법적 공방은 2라운드로 이어질 전망이다. 윤 회장이 아들 윤 부회장을 상대로 제기한 콜마홀딩스 주식 230만주 반환 청구 소송은 여전히 진행 중이다. 이 소송 건은 다음달 첫 심문기일이 예정돼있다. 통상 이 같은 증여 주식 반환 소송은 1년에서 1년 반 이상 장기전으로 이어지는 경우가 많아, 콜마그룹을 둘러싼 갈등도 쉽게 봉합되긴 어려울 전망이다.
