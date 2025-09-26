출근길에 이웃 여성 성폭행 시도한 50대 남성 구속
출근하던 이웃 여성을 상대로 성폭행을 시도한 50대 남성이 구속됐다.
서울 노원경찰서는 출근길 이웃 여성을 끌고 가 성폭행하려 한 혐의로 50대 남성 A씨를 구속했다고 26일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 지난 23일 오전 7시쯤 서울 노원구의 한 다세대주택에서 출근 중이던 이웃 여성의 입을 막고 자신의 집으로 끌고 가려 한 혐의를 받는다. 피해 여성의 신고를 받고 출동한 경찰은 같은 날 오전 10시 30분쯤 서울 중랑구의 한 숙박시설에서 A씨를 검거했다.
경찰은 지난 24일 A씨에 대한 구속영장을 신청했다. 법원은 A씨가 도망할 염려가 있다고 보고 다음 날 오후 구속영장을 발부했다. 경찰 관계자는 “다음 주 초에 A씨를 검찰에 송치할 예정”이라며 “피해자에 대한 임시 숙소 지원 등 가능한 범위 안에서 적극적으로 지원하고 있다”고 밝혔다.
