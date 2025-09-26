트럼프 “의약품에 100% 관세…美공장 건설 중이면 면제”

트럼프, 10월 1일 관세 부과 예고

한·미 무역 협정 최종 타결은 난항

한국에 최혜국 대우 적용될지 미지수

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 틱톡 관련 행정명령에 서명한 뒤 기자들과 문답을 하고 있다. UPI연합뉴스

미국의 의약품 수입 중 한국 비중은 2%에 그쳤다. 하지만 한국의 의약품 수출액 중 미국이 차지하는 비중은 18.8%에 달했다.