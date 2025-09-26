“美상무장관, 한국에 3500억달러 투자금 증액 요구”

WSJ “美, 투자금 증액과 현금 제공 비율 높일 것 요구”

“한국은 ‘백악관이 골대 움직이고 있다’고 지적”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 행정명령에 서명하는 모습을 하워드 러트닉(왼쪽) 상무장관이 지켜보고 있다. EPA연합뉴스

관세와 무역 합의 덕분에 한 사례에서는 9500억 달러(유럽연합)를 확보하게 됐는데, 이전에는 전혀 지불하지 않던 금액”이라며 “아시다시피 일본에서는 5500억달러, 한국에서는 3500억달러를 받는다. 이것은 선불”이라고 밝혔다. 트럼프가 ‘선불’이라는 표현을 사용한 것은 투자금 지불이 관세 인하의 전제 조건임을 강조하기 위한 차원으로 풀이다.