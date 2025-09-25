삼성물산 패션, 에잇세컨즈 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 의류 출시
삼성물산 패션부문이 전개하는 제조·직매형(SPA) 브랜드 에잇세컨즈가 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)와 협업한 상품을 출시한다고 25일 밝혔다.
에잇세컨즈는 이번 협업을 통해 작품 속 걸그룹 ‘헌트릭스’와 보이그룹 ‘사자 보이즈’의 의상에서 영감을 얻은 제품을 선보인다. 케데헌의 세계관을 패션으로 확장해 국내외 소비자들에게 K패션 브랜드로서의 입지를 공고히 하겠다는 전략이다.
상품은 두 차례에 걸쳐 출시된다. 오는 26일 공개되는 1차 상품은 반소매·긴소매 티셔츠, 후드 티셔츠, 볼캡 등의 구성으로, 헌트릭스와 사자 보이즈 등을 제품 디자인에 적용했다. 이 상품은 에잇세컨즈 명동점·홍대입구역점·에버랜드점과 온라인 쇼핑몰 SSF샵에서 판매된다. 2차 상품은 다음 달 말 주요 매장에서 출시 예정이다. 오는 11월에는 서울 성동구 성수동에서 팝업스토어도 운영할 계획이다.
삼성물산 관계자는 “케데헌 세계관을 입힌 패션을 수많은 팬들이 즐길 수 있도록 이번 협업을 추진했다”라며 “앞으로도 국내외 고객들에게 에잇세컨즈를 K패션 대표 브랜드로 각인시킬 수 있는 다양한 활동을 펼칠 계획”이라고 말했다.
