삼성물산 패션, 에잇세컨즈 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 의류 출시

입력:2025-09-25 14:44
에잇세컨즈 X 케이팝 데몬 헌터스 협업 상품이 에잇세컨즈 에버랜드점에 진열된 모습. 삼성물산 제공

삼성물산 패션부문이 전개하는 제조·직매형(SPA) 브랜드 에잇세컨즈가 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)와 협업한 상품을 출시한다고 25일 밝혔다.

에잇세컨즈는 이번 협업을 통해 작품 속 걸그룹 ‘헌트릭스’와 보이그룹 ‘사자 보이즈’의 의상에서 영감을 얻은 제품을 선보인다. 케데헌의 세계관을 패션으로 확장해 국내외 소비자들에게 K패션 브랜드로서의 입지를 공고히 하겠다는 전략이다.

상품은 두 차례에 걸쳐 출시된다. 오는 26일 공개되는 1차 상품은 반소매·긴소매 티셔츠, 후드 티셔츠, 볼캡 등의 구성으로, 헌트릭스와 사자 보이즈 등을 제품 디자인에 적용했다. 이 상품은 에잇세컨즈 명동점·홍대입구역점·에버랜드점과 온라인 쇼핑몰 SSF샵에서 판매된다. 2차 상품은 다음 달 말 주요 매장에서 출시 예정이다. 오는 11월에는 서울 성동구 성수동에서 팝업스토어도 운영할 계획이다.

삼성물산 관계자는 “케데헌 세계관을 입힌 패션을 수많은 팬들이 즐길 수 있도록 이번 협업을 추진했다”라며 “앞으로도 국내외 고객들에게 에잇세컨즈를 K패션 대표 브랜드로 각인시킬 수 있는 다양한 활동을 펼칠 계획”이라고 말했다.

이다연 기자 ida@kmib.co.kr

이다연 기자
