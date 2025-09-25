“같은 추석선물이어도 84%는 세트가 낱개보다 비싸”

추석을 열흘여 앞둔 24일 경기도 성남시 모란민속5일장에서 시민들이 제수 등을 준비하고 있다. 연합뉴스

같은 추석 선물 상품임에도 판매처별로 가격 차가 최대 두 배까지 벌어진다는 조사 결과가 나왔다. 또

대부분 선물 세트 가격이 낱개 상품으로 구매할 때보다 비싼 것으로 조사됐다. 브랜드 5개 중 2개는 지난해보다 가격이 올랐다.

소비자원 관계자는 “명절 선물 세트는 포장과 마케팅 비용이 포함돼 낱개 합산 가격보다 비싼 것으로 분석된다”고 말했다.

소비자원 관계자는 “소비자들은 선물 세트를 구매할 때 유통채널별 가격 차이와 할인정보, 구성품 등을 꼼꼼히 비교해 구매해야 한다”고 조언했다.