세종도시교통공사 “임직원 사칭 사기 확인…주의하세요”

23일 공사에 따르면 사기범들은 위조 명함을 제작, 중간 납품업체를 통해 수천만원대의 물품 납품을 유도하려 한 것으로 드러났다.

공사는 업계에 안내 메일을 발송하는 한편 홈페이지 첫 화면에 사칭 사기 주의문을 공지했다.

공사 관계자는 “모든 계약은 공사 홈페이지에 기재된 담당 부서와 계약 담당자를 통해서만 진행되고, 직원이 선입금이나 사전 납품을 요구하는 경우는 없다”며 “

이번 피해에 대해 경찰에 고소를 준비 중이다. 피해 예방을 위한 홍보 활동도 병행할 예정”이라고 말했다.