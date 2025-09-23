젭 퀴즈 ‘에듀테크 코리아 페어’서 3관왕 차지
에듀테크 플랫폼 젭이 선보이는 ‘젭 퀴즈(ZEP QUIZ)’가 지난 18일부터 20일까지 서울 코엑스에서 개최된 제20회 에듀테크 코리아 페어에 참가했다.
이번 행사에서 젭은 교사와 교육 관계자들에게 서비스를 공개하고, 총 3개의 주요 교육 관련 상을 수상하며 그 성과와 인기를 다시 입증했다.
젭 퀴즈는 ▲교육부 주최·한국디지털교육협회 주관 ‘2025 K-에듀테크 콘테스트’ 대상(교육부 장관상) ▲산업통상자원부 주최·에듀테크산업협회 주관 ‘제10회 에듀테크 비즈니스 모델 공모전’ 우수상 ▲AES Korea Awards ‘최고 혁신상(Best Innovation Prize)’을 연이어 수상하며 업계의 주목을 받고 있다.
젭은 이번 전시를 통해 ‘젭 퀴즈’와 ‘젭 스쿨’ 두 가지 서비스를 함께 선보였다. 젭 퀴즈는 교사가 손쉽게 퀴즈를 제작하고 학생들이 실시간으로 참여할 수 있는 학습 도구로, 교실 수업의 몰입도를 높인다.
젭 스쿨은 교과 과정에 맞춘 다양한 디지털 학습 환경과 콘텐츠를 제공해 교사들이 수업을 보다 창의적이고 효율적으로 운영할 수 있도록 지원한다.
전시 현장을 찾은 교사와 교육 관계자들은 젭 퀴즈와 젭 스쿨의 간편한 활용성과 실제적인 교육 효과를 직접 체험하며 높은 관심을 보였다.
김상엽 젭 대김는 “젭 퀴즈는 교사에게는 수업을 더욱 쉽게, 학생에게는 수업을 더욱 즐겁게 만드는 도구로 자리해 왔다”며 “이번 수상을 통해 그 노력을 의미 있게 평가받은 만큼, 앞으로도 교사와 학생의 더 나은 학습 경험을 만들어가겠다”고 밝혔다.
한편, 에듀테크 코리아 페어는 교육부와 산업통상자원부가 공동 주최하는 교육 및 에듀테크 전시회로, 올해로 20회를 맞아 국내외 교육 현장의 최신 흐름과 혁신 기술을 선보이는 장으로 자리매김하고 있다.
