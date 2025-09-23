2차 민생쿠폰 첫날 640만명 신청…신청률 가장 높은 곳은?

전남, 18.57%로 가장 높아…제주도 가장 낮아

전체 대상자 4561만명 대비 14.02% 신청

10월 31일 오후 6시까지 신청해야

2차 민생회복 소비쿠폰 신청 첫 날인 22일 광주 북구 용봉동 행정복지센터에서 직원들이 소비쿠폰을 지급하고 있다. 광주 북구 제공

2차 민생회복 소비쿠폰 신청 첫 날인 22일 전국에서 639만6000여명이 신청을 마쳤다.



전남 지역 신청률이 가장 높았다. 2차 소비쿠폰은 전 국민 약 90%를 대상으로 1인당 10만원을 지급한다.



23일 행정안전부에 따르면 전날 신청이 접수된 소비쿠폰은 6396억원 규모다. 신청률은 전체 대상자 4561만명 대비 14.02%다.



지급 방식별로 보면 신용·체크카드가 462만명으로 가장 많았고, 지역사랑상품권 110만명, 선불카드 67만명 순이었다.



신청률이 가장 높은 지역은 전남(18.57%)이었다.



세종 14.81%과 전북 14.57%, 인천 14.54%이 뒤를 이었다. 반면 제주도는 12.29%로 신청률이 가장 낮았다.



2차 소비쿠폰 지급 대상은 가구 합산 소득 하위 90%로, 올해 6월 건강보험료(장기요양보험료 제외) 가구별 합산액이 선정 기준 이하인 경우에 해당한다.



다만 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 2024년 귀속 금융소득 합계액이 2000만원을 넘는 경우 가구원 모두 지급 대상에서 제외된다.



시스템 과부하를 막기 위해 개시 첫 주(22~26일)엔 출생 연도 끝자리를 기준으로 한 요일제가 운영된다.



월요일 1·6, 화요일 2·7, 수요일 3·8, 목요일 4·9, 금요일 5·0이다. 주말엔 모두 신청할 수 있다. 신청 기간은 다음 달 31일 오후 6시까지다.



1차 민생회복 소비쿠폰은 신청 마감일인 지난 12일 기준 전체 대상자 99.0%인 5008만여명이 신청했다. 총 9조693억원 규모다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 2차 민생회복 소비쿠폰 신청 첫 날인 22일 전국에서 639만6000여명이 신청을 마쳤다.전남 지역 신청률이 가장 높았다. 2차 소비쿠폰은 전 국민 약 90%를 대상으로 1인당 10만원을 지급한다.23일 행정안전부에 따르면 전날 신청이 접수된 소비쿠폰은 6396억원 규모다. 신청률은 전체 대상자 4561만명 대비 14.02%다.지급 방식별로 보면 신용·체크카드가 462만명으로 가장 많았고, 지역사랑상품권 110만명, 선불카드 67만명 순이었다.신청률이 가장 높은 지역은 전남(18.57%)이었다.세종 14.81%과 전북 14.57%, 인천 14.54%이 뒤를 이었다. 반면 제주도는 12.29%로 신청률이 가장 낮았다.2차 소비쿠폰 지급 대상은 가구 합산 소득 하위 90%로, 올해 6월 건강보험료(장기요양보험료 제외) 가구별 합산액이 선정 기준 이하인 경우에 해당한다.다만 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 2024년 귀속 금융소득 합계액이 2000만원을 넘는 경우 가구원 모두 지급 대상에서 제외된다.시스템 과부하를 막기 위해 개시 첫 주(22~26일)엔 출생 연도 끝자리를 기준으로 한 요일제가 운영된다.월요일 1·6, 화요일 2·7, 수요일 3·8, 목요일 4·9, 금요일 5·0이다. 주말엔 모두 신청할 수 있다. 신청 기간은 다음 달 31일 오후 6시까지다.1차 민생회복 소비쿠폰은 신청 마감일인 지난 12일 기준 전체 대상자 99.0%인 5008만여명이 신청했다. 총 9조693억원 규모다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지