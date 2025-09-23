‘제7회 예천국제스마트폰영화제’ 26일부터 사흘 간 개최

77개국에서 1156편 출품…국내·해외 작품 아우른 42편 후보작으로 선정





경북 예천군은 ‘제7회 예천국제스마트폰영화제’가 26일부터 사흘간 예천군 일원에서 개최된다고 23일 밝혔다.



올해 영화제에는 77개국에서 총 1156편이 출품됐다. 이 가운데 국내 작품을 포함해 프랑스, 이란, 알제리, 튀르키예, 싱가포르, 나이지리아 등 해외 작품을 아우른 42편이 후보작으로 선정됐다.



수상작 선정을 앞두고 후보 감독과 스태프, 국내외 유명 영화인들이 대거 예천을 찾을 예정이다.



개막작으로는 한국과 카자흐스탄 고려극장이 공동 제작한 스마트폰 영화 ‘알마티’가 27일 오후 3시 메가박스 경북도청점에서 월드 프리미어로 첫선을 보인다.



연출은 임찬익 감독이 맡았다. 주연 배우 이주승과 리 나탈리아(카자흐스탄)가 무대 인사에 나선다.



본선 후보작들은 영화제 기간 동안 ‘걷고 싶은 거리’와 메가박스 경북도청점에서 상영돼 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.



주요 일정으로 26일 오후 7시 ‘걷고 싶은 거리’에서는 영화인 토크쇼와 축하 공연, 경품 이벤트가 함께 하는 YF프린지(전야제)가 열린다.



27일 오후 6시 30분에는 경북도서관 옆 특설무대에서 레드카펫과 개막식이 개최된다. 시상식과 군민 주제공연, 배우 최대철과 방송인 박명수의 축하 무대가 이어진다.



폐막식은 28일 오후 2시30분 메가박스에서 진행된다.



정재송 영화제조직위원장은 “예천국제스마트폰영화제가 명실상부한 글로벌 스마트폰 영화제로 자리매김하고 있다”며 “스마트폰 영화의 재미와 감동을 직접 느끼고 누구나 참여해 즐길 수 있는 축제로 잘 준비하겠다”고 말했다.



김학동 예천군수는 “7회를 맞이한 예천국제스마트폰영화제에서 국내외 영화인과 주민들이 함께 문화예술을 누릴 수 있도록 지원하겠다”며 “앞으로 예천이 영화와 예술의 도시로 더욱 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



예천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



