경기도, 바이오·AI 융합 산업 글로벌 허브 도약 ‘장 펼쳤다’
경기도는 바이오와 인공지능(AI) 융합 산업의 글로벌 허브 도약을 위해 오는 24일까지 사흘간 수원컨벤션센터에서 ‘G-BIO WEEK X AI CONNECT with G-FAIR 2025(지바이오 위크 X 에이아이 커넥트 위드 지페어 2025)’를 개최한다고 22일 밝혔다.
경기도가 미래전략산업으로 집중 육성하는 바이오와 AI 분야의 융합을 촉진하고, 기술·산업·정책을 연결해 지속 가능한 혁신 생태계를 조성하겠다는 구상에서다.
이날 기조연설은 스탠포드대학교 스타트업 엑셀러레이터 프로그램인 StartX 책임자이자 AI 기반 신약개발 스타트업 twoXAR의 공동 창업자인 앤드류 라딘이 AI 기반 생명과학 혁신의 현재와 미래를 제시했다.
글로벌 이노베이션 서밋에서는 글로벌기업과 전문가들이 차세대 AI 기술과 바이오 산업의 접목 방안을 논의했다.
또 미국 바이오콤 캘리포니아, 새크라멘토 사절단, 유엔협회 세계연맹 등 해외 협력 파트너가 참여해 글로벌 네트워크 확장의 성과를 확인했다.
‘제1회 광교 양자바이오 서밋’은 수원특례시와 수원컨벤션센터가 주최·주관하는 행사로 한국관광공사의 글로벌 K-컨벤션 육성사업으로 선정된 국제회의다. 세계적 석학과 연구자들이 참여해 양자바이오와 디지털헬스케어 등 차세대 혁신 기술의 비전을 제시했다.
도내 기업들의 해외 진출을 지원하는 ‘G-FAIR AI 수출전시회’도 열렸다.
AI 기업 25곳이 참여해 미국·중국·러시아 등 해외 바이어 35명과 수출 상담을 진행하며 스마트팩토리 솔루션, AI 헬스케어 플랫폼 등을 선보였다.
행사 둘째 날과 셋째 날에는 ‘제7회 광교 바이오헬스 포럼’ ‘AI 포럼’ ‘G-바이오 오픈이노베이션 밋업’ ‘규제과학 콘퍼런스’ ‘법률 전략 세미나’,‘바이오헬스기업 채용설명회’ 등이 연이어 진행된다.
광교 바이오헬스 포럼에서는 바이오 산업의 변화 전망과 정책방향, 첨단바이오의약품, 합성생물학, AI 신약 개발 플랫폼 등 바이오 미래기술에 대해 소개한다. 도내 기업에 바이오 연구개발 컨설팅, 투자 상담, 특허, IPO 상장심사 등 법률 자문을 제공하며 성장 전주기를 지원하는 장이 될 예정이다.
AI 포럼에서는 프로그래밍 유튜버 조코딩과 산학계 전문가가 참여해 취업, 생활, 산업 현장에서 AI가 어떻게 활용되고 있는지를 쉽고 흥미롭게 전달한다. 다양한 체험 전시 부스도 마련돼 일반 시민들이 AI 기술을 체험하며 생활 속 변화를 직접 경험할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.
경기도와 경기도경제과학진흥원은 이번 행사를 통해 구축된 글로벌 네트워크를 바탕으로 산·학·연·병·관 협력을 제도화하고, 신기술 개발과 산업 간 융합을 촉진하는 정책을 강화할 예정이다.
행사는 경기도와 수원특례시가 공동 주최하고 경과원과 수원컨벤션센터가 주관한다.
김현곤 경과원장은 “경기도 전략산업인 바이오와 AI 산업이 세계시장을 선도할 수 있는 결정적인 기회를 만들기 위한 행사” 라며 “세계 무대에서 바이오와 AI산업이 확실한 리더십을 발휘할 수 있도록 기업과 연구기관이 함께하는 혁신 생태계를 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.
