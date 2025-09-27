세상 떠난 27살 청년 원룸서 발견된 반려견 두 마리 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 '개st하우스'를 구독해주세요.
“인근 원룸텔에서 20대 청년의 시신이 발견됐어요. 담당 공무원이 고인의 원룸 문을 열었는데, 작은 강아지들이 엉금엉금 기어 나왔다고 해요. 이걸 본 담당 공무원이 연락을 해왔습니다. 규정대로라면 강아지들은 안락사가 집행되는 공공보호소로 보내야 하는데 차마 그럴 수가 없었다면서요.”
-서울시립동물복지지원센터 마포(마포센터) 류성림 센터장
서울시에서는 매해 약 5000마리의 유기동물이 구조돼 보호소로 입소합니다. 통계상 유기동물이지만 전부 버려진 동물은 아닙니다. 관계자 이야기를 들어보면 뜻밖에 입소 사유 중 유기는 그리 많지 않다고 해요. 마포센터의 경우에도 70% 가량은 실수로 보호자를 놓친 경우이고(‘유실 동물’), 나머지는 보호자가 신변상의 이유로 사육을 포기하거나(‘사육포기 동물’), 보호자 사망으로 거처에 남겨진 경우(‘무연고 동물’)라고 합니다.
이번 사연의 주인공, 3㎏의 앙증맞은 말티푸 ‘은별이’와 ‘요들이’는 마지막 분류, 그러니까 무연고 동물에 해당한다고 할 수 있습니다. 유일한 보호자였던 20대 청년이 갑작스럽게 세상을 뜨면서 그가 거주하던 빈 단칸방에 방치된 상태로 발견됐습니다. 절차에 따라 안락사가 집행되는 공공보호소로 옮겨질 운명에 처한 녀석들. 하지만 은인을 만났습니다. 수습 과정을 도운 담당 공무원이었습니다.
“단칸방에 남겨진 강아지들...구해주세요”
사연은 서울 은평구의 한 원룸텔에서 시작됩니다. 지난달 25일, 이곳 옥상에서 청년 A씨가 시신으로 발견됩니다. 그의 나이는 고작 27살. A씨의 흔적은 순식간에 정리됐습니다. 구청 공무원과 경찰, 연락이 닿은 유가족이 청년의 집으로 와서 고인의 거주지에 남겨진 유품을 정리하고 특수 청소를 진행할 계획이었습니다. A씨가 머물던 10평 원룸 문을 연 공무원과 유족들. 그런데 방구석에서 적막을 깨는 ‘멍멍’ 개 짖는 소리가 울렸습니다. 기다리던 주인을 반기듯 쪼르르 달려나온 강아지들, 3㎏의 하얀 말티푸 은별이와 검은 말티푸 요들이었습니다.
통상 남겨진 반려동물은 고인의 유가족이 데려갑니다. 하지만 A씨 유족은 형편상 은별이와 요들이를 키울 수 없었습니다. A씨의 친모 B씨는 지난 15일 전화 통화에서 “아들과 연락이 끊긴 지 1년 반쯤 됐다”며 “허무하게 떠난 아들이 원망스럽지만 남은 동물들은 무슨 죄가 있느냐. 내가 키울 수는 없으니 좋은 가족을 만나도록 힘써달라”고 부탁했습니다.
유족이 데려가지 않은 무연고 동물이 갈 곳은 공공보호소입니다. 사실은 유예된 죽음입니다. 공공보호소로 옮겨지면 안락사 절차를 피할 방법이 없기 때문이죠. 두 강아지는 경기도 양주의 한국동물구조관리협회(동구협) 보호소로 갈 처지였습니다. 동구협은 서울시 20여개 구에서 발생하는 연간 5000여 마리의 유기·피학대 동물을 수용하는 위탁 보호소입니다. 수용 규모는 1100마리인데 4배 넘는 동물이 밀려오니 법정 공고기간 10일을 넘긴 동물은 밀어내기식 안락사 대상이 됩니다. 보호소에 간다면 십중팔구 죽음을 피할 수 없습니다.
두 강아지에게 주어진 시간은 많지 않았습니다. 두 말티푸는 8월까지는 고인이 월세를 치른 원룸에 머물 수 있지만 9월이 되면 방을 비워야했습니다. 두 말티푸가 발견된 시점이 8월 25일이니 딱 엿새가 남은 셈이죠. 다행히 강아지들이 안타까웠던 담당 공무원이 나섰습니다. 안락사를 피할 수 있는 안전한 보호시설을 물색하다가 서울시가 운영하는 동물복지지원센터의 문을 두드리게 된 겁니다.
서울시는 현재 마포구와 동대문구 두 곳에서 안락사 없는 동물복지지원센터를 운영하고 있습니다. 이곳을 통해 연간 100마리씩 무사히 입양됩니다. 하지만 안락사가 없는 만큼 수용 공간이 금세 포화돼 추가 구조가 어렵다는 게 문제였습니다. 이곳에 자리가 없다면 다른 방법은 없습니다. 살 수 있는 마지막 기회였던 거죠.
은별이와 요들이는 운이 좋았습니다. 때마침 마포센터에 빈자리가 확보됐습니다. 류성림 마포센터장은 “마침 몇 마리가 시민 가정에서 임시보호를 받게 됐고, 확보된 빈 자리에 두 말티푸를 수용할 수 있었다”고 설명했습니다.
두 말티푸는 입소 후 빠르게 시설에 적응했습니다. 영리하고 눈치 빠른 말티푸답게 금세 센터 직원들과 걸음을 맞춰 산책하고, ‘앉아’ ‘기다려’ 등 구령에도 잘 따르며 입양자를 기다리고 있습니다.
안락사 피해 견생 2막…두 말티푸의 가족을 모집합니다
지난 16일 오전, 개st하우스는 요들이와 은별이가 지내는 마포센터를 방문했습니다. 이날 현장에는 개st하우스 구독자 5인이 참여해 인력이 부족한 마포센터의 청소 및 입양 홍보를 돕기 위해 일손을 보탰습니다.
먼저 청소 봉사를 진행했습니다. 그동안 마포센터에서는 별다른 청소도구 없이 손걸레를 빨아 시설을 청소해왔다고 합니다. 이날은 달랐습니다. 사정을 알게 된 가전기업 로보락에서 로봇 및 스팀청소기 등 최신 제품 7개를 후원한 덕에 봉사자들은 평소 1시간쯤 걸리던 50평의 돌봄공간을 20분 만에 청소할 수 있었습니다. 현장을 답E사한 로보락코리아 장유정 매니저는 “센터 직원들이 낡은 도구로 청소하느라 힘과 시간이 배로 들고 업무 효율이 크게 떨어지는 상황이었다”며 “먼지 흡입 외에도 살균 청소 및 자동 세척 기능을 갖춘 다용도 청소기를 제공했다”고 설명했습니다.
이어 봉사자들의 산책 봉사가 있었습니다. 요들이, 은별이를 비롯한 입소견들은 1시간가량 산책하며 입양 홍보용 촬영을 했습니다. 줄당김 없이 인솔자와 발걸음을 맞추는 요들이와 은별이. 야외에서도 흥분하는 모습 없이 ‘앉아’ ‘멈춰’ 등 구령에 맞춰 의젓하게 산책했는데요. 다만 뒷다리를 굽혀 앉는 동작을 불편해했습니다. 뒷다리 근육이 덜 발달해 무릎을 덮는 슬개골이 종종 흔들리는 슬개골 탈구를 앓고 있는 탓입니다.
마포센터의 박선미 주무관은 “견주가 산책에 소홀해 다리 근육이 덜 발달했거나 혹은 바닥이 미끄러운 실내에서 생활하는 동물들이 슬개골 탈구를 앓는다”면서 “두 강아지는 가벼운 슬개골 탈구를 앓고 있지만 간단한 교정수술로 고칠 수 있다. 수술 후 1~2주 회복기를 거친 뒤 입양자를 모집할 예정”이라고 설명했습니다.
안락사 위기를 넘겨 견생2막을 기다리는 은별이와 요들이의 가족을 모집합니다. 입양을 희망하는 분은 기사 하단을 참조하시기 바랍니다.
■ 안락사 위기 넘기고 견생2막…말티푸 은별이와 요들이의 가족을 모집합니다
- 2살 말티푸 (하얀 말티푸: 은별이, 검은 말티푸: 요들이)
- 은별이 3㎏, 요들이 3.9㎏
- 성격이 온순하고 다른 동물과 잘 지냄
- 앉아, 엎드려 등 가능 / 다소 질투가 있어 외동이 적합
- 동시 입양 혹은 개별 입양 모두 가능합니다
■ 입양을 희망하는 분은 아래 전화번호로 문의해주세요
- 서울시립동물복지지원센터 마포: 02-2124-2839
■은별이와 요들이는 개st하우스에 출연한 165번째 견공입니다(112마리 입양 완료)
-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.
이성훈 기자 전병준 기자 tellme@kmib.co.kr
