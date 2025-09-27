세상 떠난 27살 청년 원룸서 발견된 반려견 두 마리 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 '개st하우스'를 구독해주세요.

지난 8월, 서울 은평구의 한 원룸텔 옥상에서 사망한 20대 청년이 발견됐다. 청년의 원룸에는 반려견 2마리가 웅크리고 있었다. 절차상 안락사가 집행되는 공공보호소로 옮겨져야 했으나, 담당 공무원의 노력으로 안락사 없이 입양을 추진하는 서울시립 동물복지지원센터로 옮겨졌다. 전병준 기자

-서울시립동물복지지원센터 마포(마포센터) 류성림 센터장

70% 가량은 실수로 보호자를 놓친 경우이고(‘유실 동물’),

나머지는

보호자가 신변상의 이유로 사육을 포기하거나(‘사육포기 동물’), 보호자 사망으로 거처에 남겨진 경우(‘무연고 동물’)라고 합니다.

절차에 따라 안락사가 집행되는 공공보호소로 옮겨질 운명에 처한 녀석들.

하지만 은인을 만났습니다. 수습 과정을 도운 담당 공무원이었습니다.

“단칸방에 남겨진 강아지들...구해주세요”



방구석에서 적막을 깨는 ‘멍멍’ 개 짖는 소리가 울렸습니다. 기다리던 주인을 반기듯 쪼르르 달려나온 강아지들, 3㎏의 하얀 말티푸 은별이와 검은 말티푸 요들이었습니다.

스스로 생을 마감한 고인의 원룸에서 발견된 2살 말티푸 은별이와 요들이 모습. 서울시립동물복지지원센터 마포 제공

공공보호소로 옮겨지면 안락사 절차를 피할 방법이 없기 때문이죠.

두 강아지는

경기도 양주의 한국동물구조관리협회(동구협) 보호소로 갈 처지였습니다. 동구협은 서울시 20여개 구에서 발생하는 연간 5000여 마리의 유기·피학대 동물을 수용하는 위탁 보호소입니다.

수용 규모는 1100마리인데 4배 넘는 동물이 밀려오니

법정 공고기간 10일을 넘긴 동물은 밀어내기식 안락사 대상이 됩니다. 보호소에 간다면

십중팔구 죽음을 피할 수 없습니다.

두 말티푸가 발견된 시점이 8월 25일이니 딱 엿새가 남은 셈이죠. 다행히 강아지들이 안타까웠던

담당 공무원이 나섰습니다.

안락사를 피할 수 있는 안전한 보호시설을 물색하다가 서울시가 운영하는 동물복지지원센터의 문을 두드리게 된 겁니다.

하지만 안락사가 없는 만큼

수용 공간이 금세 포화돼 추가 구조가 어렵다는 게 문제였습니다. 이곳에 자리가 없다면 다른 방법은 없습니다. 살 수 있는 마지막 기회였던 거죠.

서울시립동물복지지원센터 마포 전경. 전병준 기자

류성림 마포센터장은

“마침 몇 마리가 시민 가정에서 임시보호를 받게 됐고, 확보된 빈 자리에 두 말티푸를 수용할 수 있었다”

고 설명했습니다.

두 말티푸는

빠르게 시설에 적응했습니다.

영리하고 눈치 빠른 말티푸답게 금세 센터 직원들과 걸음을 맞춰 산책하고,

‘앉아’ ‘기다려’ 등 구령에도 잘 따르며 입양자를 기다리고 있습니다.

안락사 피해 견생 2막…두 말티푸의 가족을 모집합니다



인력이 부족한 마포센터의 청소 및 입양 홍보를 돕기 위해 일손을 보탰습니다.

가전기업 로보락에서 로봇 및 스팀청소기 등 최신 제품 7개를 후원한 덕에

현장을 답E사한 로보락코리아 장유정 매니저는 “센터 직원들이 낡은 도구로 청소하느라 힘과 시간이 배로 들고 업무 효율이 크게 떨어지는 상황이었다”

며 “먼지 흡입 외에도 살균 청소 및 자동 세척 기능을 갖춘 다용도 청소기를 제공했다”고 설명했습니다.

봉사자들의 도움으로 마포 센터에서 청소 및 입양홍보 촬영을 진행하는 모습. 전병준 기자

요들이, 은별이를 비롯한 입소견들은 1시간가량 산책하며 입양 홍보용 촬영을 했습니다.

”면서 “두 강아지는 가벼운 슬개골 탈구를 앓고 있지만

간단한 교정수술로 고칠 수 있다. 수술 후 1~2주 회복기를 거친 뒤 입양자를 모집할 예정”이라고 설명했습니다.

견생2막을 기다리는 은별이와 요들이의 가족을 모집합니다. 입양을 희망하는 분은 기사 하단을 참조하시기 바랍니다.



■ 안락사 위기 넘기고 견생2막…말티푸 은별이와 요들이의 가족을 모집합니다

- 2살 말티푸 (하얀 말티푸: 은별이, 검은 말티푸: 요들이)

- 은별이 3㎏, 요들이 3.9㎏

- 성격이 온순하고 다른 동물과 잘 지냄

- 앉아, 엎드려 등 가능 / 다소 질투가 있어 외동이 적합

- 동시 입양 혹은 개별 입양 모두 가능합니다



■ 입양을 희망하는 분은 아래 전화번호로 문의해주세요

- 서울시립동물복지지원센터 마포: 02-2124-2839



■은별이와 요들이는 개st하우스에 출연한 165번째 견공입니다(112마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.

