사망확인·신고까지…보호자를 위한 반려동물 장례 가이드 [개st상식]

20대 직장인 박모씨는 최근 18년간 함께한 반려견 ‘코코’를 떠나보냈습니다. 노견이긴 하지만 코코는 건강한 편이었어요. 그래서 느닷없이 발병한 자궁축농증으로 코코가 치료 3일 만에 무지개다리를 건넌 뒤 박씨는 충격으로 한동안 정신을 차릴 수가 없었습니다.
더욱 당황스러웠던 건 장례 준비였습니다. 반려동물 장례를 위해 어디로 가서 무엇을 해야하는지, 비용은 얼마나 드는지 아무 것도 몰랐기 때문이죠. 그는 “코코가 늘 건강해서 장례는 생각도 해본 적이 없었다. 장례식장과 절차 등에 대해서도 아는 게 없어서 당황스러웠다”며 “정보를 찾고 장례를 치르기까지 힘든 점이 많았다”고 털어놨습니다. 이어 “장례 절차나 가격 같은 걸 따지느라 정작 코코에 대한 애도에 집중하기가 힘들었던 것도 아쉬운 점”이라고 덧붙였습니다.
반려동물의 장례를 미리 준비하기는 쉽지 않겠죠. 그래도 노견을 키우는 가정이라면 장례 절차에 대한 기본 상식을 알아두는 게 좋습니다. 막상 일이 닥치면 박씨 말처럼 장례가 애도라는 진짜 중요한 과정을 방해할 수가 있으니까요. 몇 가지만 염두에 두고 대비한다면 생각보다 어려운 과정은 아닙니다. 이별을 준비하는 반려인들에게 유용한 반려동물 장례 정보를 모았습니다.
반려견이 떠난 직후… 보호자의 사후 수습
반려견이 세상을 떠났다면 가장 먼저 사망 확인을 해야 합니다. 동물자유연대 김소희 수의사는 “동물병원에서 숨을 거뒀을 경우 의료진이 동물 수습을 해주지만 자택에서 사망하면 보호자가 정신이 없을 수밖에 없다”며 “미리 사망을 확인하고 수습하는 방법을 알아둔다면 마지막을 잘 마무리하고 보호자의 마음 정리에도 도움이 될 수 있다”고 말했습니다.
반려동물의 사망은 심장박동 확인으로 알 수 있습니다. 가슴 부근을 만졌을 때 심장이 뛰지 않는다면 사망했을 확률이 높습니다. 신경과 괄약근이 풀리면서 오줌이나 변이 흘러나오기도 하는데 이것도 사망 확인법 중 하나입니다.
사망을 인지했다면 기초 수습을 해줍니다. 김 수의사는 “숨을 거둔 반려동물 몸을 가볍게 누르면 남아있던 배설물이 쉽게 빠져나온다”며 “장례업체로 옮기기 전 소중한 가족이었던 반려동물을 깨끗하게 정리하기 위한 단계”라고 설명했습니다. 생전에 질병이 있거나 배설물이 남아있던 사체에서는 출혈이 생기거나 잔여물이 흐를 수 있습니다. 집에 있는 깨끗한 화장솜 혹은 휴지로 항문을 막는 것도 방법입니다.
간혹 반려견이 눈을 뜬 상태로 죽은 경우 “눈도 못 감고 죽었다”고 안타까워하는 경우가 있습니다. 하지만 사망 시 동물은 기본적으로 눈을 감지 않습니다. 김 수의사는 “눈을 감기고 싶다면 수습 과정에서 사후경직이 시작되기 전인 사망 1~2시간 이내에 눈꺼풀을 내려주거나 병원에서 사용하는 생체 본드를 이용해 눈을 감게 할 수 있다”고 안내합니다. 사후경직이 진행되면 눕힌 방향대로 몸이 굳기 때문에 신체가 최대한 눌리지 않게 부드러운 쿠션이나 담요를 받쳐놓는 것도 도움이 됩니다.
당일 장례가 어렵다면 부패 방지에 신경써야 합니다. 계절에 따라 다르지만 12시간이 지나면 부패가 빨라질 수 있습니다. 최대한 시원하고 건조한 곳에 반려동물의 사체를 두면 부패 지연에 도움이 됩니다. 아이스팩을 이용해 온도를 낮추는 것도 방법입니다. 단 아이스팩이 사체에 직접 닿지 않도록 유의해주세요.
장례를 위해 사체를 이동할 경우에는 충격에 주의해야 합니다. 강한 외부 충격을 받게 된다면 반려동물의 뼈가 골절될 위험이 있습니다. 완충작용을 하는 푹신한 담요를 두르거나 박스 등에 담아 옮기면 충격을 줄일 수 있습니다.
반려동물과의 작별, 합법 장례식장
기초수습이 끝나면 이제 장례식장을 알아봐야 합니다. 간혹 인근 야산에 반려동물을 묻는 보호자들이 있습니다. 하지만 이는 현행법상 폐기물관리법을 위반한 불법 행위입니다. 종량제 봉투에 담아 처리하는 방법도 있지만 오랜 기간 함께한 반려동물을 폐기물로 처리하는 건 보호자에게 정서적으로 받아들이기 어려운 방식입니다. 그래서 대부분의 반려인들은 장묘업체에서 화장하는 방법을 택합니다.
이때 장례식장은 농림축산식품부령에 따라 ‘동물장묘업’으로 허가받은 장례식장을 선택해야 합니다. 반려동물 사체 화장을 희망하는 보호자는 동물보호관리시스템인 e동물장례정보포털과 한국동물장례협회에서 합법 장례식장을 확인해볼 수 있습니다. 허가된 장례식장에서는 장례확인서 발급도 가능합니다.
불법 장례업체의 경우 사체를 불법으로 처리·소각할 위험이 있는데다 위생과 안전 문제도 발생할 수 있습니다. 또 보호자 동의 없이 합동 화장을 하거나, 소중한 반려동물의 유골이 바뀌는 등 보호자 피해 사례가 발생하기도 합니다. 때로 장례 중개업체가 불법 장례식장을 연결해주기도 하는 만큼 반드시 허가 여부를 확인해야 합니다.
반려동물 장례비용은 기본적으로 반려동물의 체중에 따라 두 가지로 분류됩니다. 5kg 미만 소형견일 경우 통상 20만~30만원 정도의 비용이 듭니다. 대형견의 경우에는 50만~120만원으로 가격대가 천차만별이라는 점도 염두에 두는 게 좋습니다. 가능한 여러 곳을 알아보고 가격을 비교해보는 게 유리할 수 있습니다.
사회취약계층 위한 지자체별 반려동물 장례비 지원사업
장례 비용이 부담스러운 이들이라면 지자체의 각종 지원 사업을 알아보면 좋습니다. 서울시는 반려동물을 떠나보낸 사회적 약자를 위해 지난 4월부터 반려동물 장례지원 사업을 시작했습니다. 서울시에 주민등록을 둔 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족이 대상입니다. 반려동물 마리당 5만원만 부담하면 추모예식과 화장 등 기본동물장례서비스를 받을 수 있습니다. 서울 인근 수도권의 10개 장묘업체 지점 중 한 곳을 선택해 접수한 후 업체에서 안내받은 구비서류를 지참해 방문하면 됩니다. 장례 진행 시 추가물품이나 서비스는 보호자가 부담합니다.
강원도 원주시는 지난 3월부터 반려동물 장례비 지원 사업을 시작했습니다. 대상은 원주시에 거주하는 사회적 약자에 한하며, 원주시 내에 허가받은 동물 장묘업체를 이용해야 합니다. 신청서는 구비서류를 지참해 주소지에 있는 읍면동 행정복지센터에 제출하면 됩니다. 신청자 1인당 연 20만원 한도의 반려동물 진료비 혹은 장례비가 지원됩니다. 반려동물 진료비가 4만원이 나왔는데 그해 장례식을 치르게 되었다면 장례비용 16만원을 지원받을 수 있습니다.
부산 해운대구 역시 지난 1월부터 관련 사업을 진행하고 있습니다. 대상은 해운대구에 거주하는 사회적 약자에 한하며, 장례를 치른 후 구에 비용을 청구하면 1인당 최대 15만원까지 지원받을 수 있습니다. 장례비에 15만원 미만을 지출한 경우 75%까지 보전됩니다. 장례비용 10만원이 들었다면 7만 5000원까지 지원됩니다.
장례 당일, 보호자가 챙기면 좋을 것들
장례 당일에는 반려동물을 추억할만한 물건을 챙기는 것이 좋습니다. 추모실에서 따뜻한 마지막 인사를 함께할 수 있기 때문이죠.
전문가들은 사진 10장 정도를 추천합니다. 장례식장에서 담당 장례지도사에게 사진을 보내주면 추모실에서 반려동물의 모습을 스크린에 띄워 가족들과 함께 보며 추억할 수 있습니다. 생전 반려동물이 좋아하던 사료·간식·장난감·옷 같은 걸 함께 챙겨가는 것도 좋습니다. 장례식장 규정에 따라 소량의 간식이나 옷을 함께 화장할 수 있는 곳도 있습니다.
충분한 애도의 시간을 가진 후에는 동물등록 말소 신고를 해야 합니다. 사망 30일 이내에 정부24·국가동물보호정보시스템에서 온라인 신청하거나 지자체·동물병원에 직접 방문해 신고할 수 있습니다. 동물등록증, 동물등록 변경신고서, 폐사 증명서류, 보호자 신분증이 필요합니다. 기간 내 신고하지 않으면 50만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.
반려동물의 장례 이후에도 남은 보호자는 여전히 슬프고 괴로운 감정을 느낄 수 있습니다. 반려동물과의 사별로 겪는 슬픔이 오래 이어질 경우 펫로스 증후군, 더 나아가 우울증이나 불안장애로 이어지기도 합니다. 생각보다 많은 이들이 겪는 증상이죠. 잘 준비된 장례와 충분한 애도는 이후 일상이 무너지는 과도한 슬픔을 막고 건강한 이별을 돕는 과정이 될 수 있습니다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지