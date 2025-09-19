착한의사X114 번호안내서비스, 시니어 계층 접근성 향상

건강검진 플랫폼 착한의사 와 KTis 의 114 번호안내서비스가 함께 운영하는 시니어 대상 국가검진 전화 예약 서비스가 도입 3 개월 만에 예약 건수가 200% 증가하며 , 시니어 계층의 건강검진 접근성을 크게 향상시켰다 .

이 서비스는 모바일 앱과 웹으로 건강검진 예약 서비스를 제공하는 착한의사 플랫폼과 음성 안내 대표 플랫폼 114 번호안내서비스가 파트너십을 체결해 모바일 친숙도가 낮아 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 시니어 대상에게 전화 한 통으로 건강검진을 간편하게 예약할 수 있도록 도와주는 시니어 특화 서비스다 .

고객이 02-114 번호안내서비스에 전화를 걸면 , 상담사가 착한의사 플랫폼을 통해 전국 150 여개 검진센터 중 고객 거주지 인근 원하는 병원을 찾아주고 병원 예약까지 대신한다 . 또한 시니어 고객의 편의를 위해 주말에도 예약이 가능하도록 지원하고 있다 .

그동안 국가에서 지원하는 건강검진임에도 병원 정보와 예약 방법을 몰라 이용하지 못했던 시니어들이 많았는데 , 이러한 불편을 해소하고자 공공성 기반의 114 번호안내서비스와 개인검진 부문 국내 1 위 플랫폼인 착한의사가 힘을 모은 것이다 .

양사는 지난 2 월 서비스 출시 이후 더 많은 시니어에게 안정적으로 서비스가 자리 잡을 수 있도록 운영 전반에서 다양한 개선과 지원을 진행해 왔으며 , 하반기에 들어 건강검진 예약건수는 200% 로 지속 증가추세에 있다

착한의사 운영사 ㈜비바이노베이션 오정일 부사장은 “ 건강검진은 조기 질병 발견과 건강관리의 중요한 출발점이지만 , 디지털 환경에 익숙하지 않은 시니어에게는 진입 장벽이 높았다 ” 며 “ 누구나 건강검진을 통해 건강관리를 이어갈 수 있도록 검진 여정을 지속적으로 개선하고 있으며 , 정보 격차로 인한 소외가 없도록 다양한 제휴를 통해 고객 접점을 넓혀 나가겠다 ” 고 밝혔다 .

한편 , 착한의사는 건강검진 시장에서 국내 최초로 개인 (B2C) 거래 서비스를 제공하며 , 국내 최다 195 만명의 이용자를 보유하고 있다 . 종합건강검진 외에도 국가 · 특수 · 채용 건강검진 서비스로 영역을 확장하고 있으며 , 114 번호안내서비스 외에도 보람상조 , 사람인 원더풀 시니어 등 시니어 타깃 서비스와 제휴해 건강검진 접근성을 높이는 인프라를 구축하고 있다 .