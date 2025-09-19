김병기 “조희대 회동설, 처음 거론하신 분들이 해명해야”

“정치에 면책특권 주는 건 의혹 제기하라는 것…증거 확인되면 수사”

“대선직전 파기환송, 사법부가 정치 개입해 현상황 자초”

김병기 민주당 원내대표. 연합뉴스

김병기 더불어민주당 원내대표가 이른바 ‘조희대·한덕수 회동 의혹’에 대해 “처음에 거론하신 분들이 해명을 하셔야 될 것 같다”고 말했다. 일부 민주당 의원들의 제기한 회동 의혹을 대법원이 정면으로 반박하는 상황에서 책임 있는 조치를 주문한 것으로 해석된다.



김 원내대표는 19일 라디오 출연해 “지금 조 대법원장을 비롯한 당사자들이 일제히 부인하고 나섰다. 그렇다면 최초에 거론하신 분께서 이런 것 때문에 (제기해)했다고 해명하시는 것도 좋은 방법일 것 같다”며 이같이 밝혔다.



이어 “처음으로 말씀하신 분이 그 근거, 경위, 주변 상황, 그런 얘기를 했었던 베이스(토대)가 있지 않겠느냐”며 “그런 것은 좀 얘기를 했으면 좋겠다”고 덧붙였다.



다만 의혹 제기 자체는 정치권이 할 수 있는 영역이라고 봤다. 김 원내대표는 “정치 분야에 면책특권을 주는 것은 의혹을 제기하라는 것”이라며 “언론은 그러면 안 되지만 정치라는 부분은 의혹을 제기하면 거기에 대해 어떤 증거 같은 것이 언론을 통해서 확인되고 이러면 이제 수사로 들어가는 것 아니겠느냐”고 말했다.



당 일각에서 특검 수사를 요구하는 것에 대해선 “일단 (말씀한 분의) 그 해명을 서로 듣고 수사나 이런 것이 필요하다면 사법 영역에 맡기는 것이 좋을 것 같다”고 답했다.



회동 의혹은 대선 전인 지난 5월 초 친여 성향의 한 유튜브 매체가 제기하고, 서영교 의원이 국회 법제사법위원회에서 언급하며 처음 공론화됐다. 이들이 공개한 녹취록에서 제보자는 ‘전언’ 형태로 조 대법원장, 한덕수 전 총리, 정상명 전 검찰총장, 김충식(최은순씨의 집사로 알려진 인물)씨가 점심 회동을 했으며 이 자리에서 “조 대법원장이 ‘이재명 사건이 대법원에 올라오면 알아서 처리한다’는 얘기를 했다고 한다”고 주장했다.



하지만 조 대법원장, 한 전 총리, 정 전 총장 측이 모두 회동 사실을 부인하며 야당은 ‘정치 공작’이라고 비판하고 있다.



김판 기자 pan@kmib.co.kr



