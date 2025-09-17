대만 유튜버 폭행 남성, 중국인→한국인… ‘오락가락’ 경찰
서울 마포구 홍대 인근에서 벌어진 대만 유튜버 폭행 사건 가해자가 중국인이 아니라 한국인인 것으로 뒤늦게 밝혀졌다. 경찰이 당초에 잘못된 국적 정보를 공지해 혼선이 빚어졌다.
대만 국적 유튜버 A씨는 SNS를 통해 지난 14일 서울 홍대 거리를 찾았다가 “모르는 한국 남성이 신체 접촉을 시도했고, 하지 말라고 하자 폭행을 당했다”고 주장했다. 이후 대만대표부가 나서는 등 파장이 커졌다.
하지만 경찰은 해당 유튜버 주장과 달리 폭행 가해자가 중국인 남성이라고 공지했다. 서울 마포경찰서는 지난 15일 중국 국적의 20대 남성이 대만 국적 여성 등 일행 2명을 폭행한 사건을 접수해 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 밝혔다. 이후 A씨의 SNS에는 “한국 남자를 범죄자 취급하는 혐한”이라는 내용의 비난 댓글이 달렸다.
그러나 경찰의 발표는 약 7시간 만에 뒤집혔다. A씨가 폭행당한 다음 날 새벽 또다른 대만 국적의 여성이 중국 남성에게 폭행당한 사건과 혼동해 잘못된 국적 정보를 발표했다는 게 경찰 설명이다.
A씨가 경찰서를 방문해 한국 남성으로부터 폭행을 당했다고 재차 주장하자 경찰은 17일 국적 오표기가 있었다고 실수를 인정했다. 경찰은 다만 A씨 사건의 경우 양측이 서로 처벌을 원치 않아 종결했다고 해명했다.
