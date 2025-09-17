조희대 입장문에 쪼개진 여야…“진실 밝힐 것” vs “파렴치한 공작”

조희대 대법원장이 17일 서울 서초구 대법원에서 퇴근하기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

박수현 더불어민주당 수석대변인은 17일

“

조 대법원장은 사법부에 대한 조금의 애정이라도 남아있다면 거취를 분명히 하고 철저한 수사를 통해 진실을 밝히면 될 것”이라고 날을 세웠다.

이어 “

비상계엄 때도 서부지검 폭동 때도 무겁게만 닫혀있던 대법원장의 입이 오늘은 이렇게 가볍게 열리는 이유가 무엇이냐”며 “국가와 법원의 존망이 달린 일에는 침묵하던 대법원장이 개인의 일에는 이렇게 쉽게 입을 여는 것이냐”고 지적했다.

민주당은 사실무근의 ‘한덕수 회동설’을 날조하고 존재하지도 않은 발언을 꾸며내 대법원장을 정치적 희생양으로 몰아세우고 있다”며 “사법부의 머리채를 붙잡고 끌어내리려 하고 있다”고 비판했다.

사법부의 독립은 헌법이 보장한 불가침의 가치이고 이를 흔드는 날조와 선동은 헌정 질서를 유린하는 국가적 범죄”라며 “사법부를 향한 민주당의 무도한 정치 공세를 결코 좌시하지 않겠다”고 강조했다.