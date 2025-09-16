안경 대신 ‘안약’…하루 2번 넣으면 노안 개선돼
아르헨티나 ‘부에노스아이레스 노안연구센터’ 연구 결과
일시적 시야 흐림·두통·눈 따가움 부작용도
안경이나 수술 없이 안약만으로 노안을 교정할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 하루 2차례 안약을 넣으면 시력이 개선되고 효과는 최대 2년간 이어졌다.
14일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 아르헨티나 부에노스아이레스 노안연구센터 연구팀은 지난 8일 덴마크 코펜하겐에서 열린 유럽백내장·굴절수술학회(ESCRS)에서 이같은 임상 결과를 발표했다.
연구팀은 녹내장 치료제로 사용되는 ‘필로카르핀’과 소염제 ‘디클로페낙’을 결합한 특수 안약을 선보였다. 필로카르핀은 동공을 축소시키고 수정체 조절근을 수축시켜 가까운 물체에 초점을 맞추도록 돕는다. 디클로페낙은 장기 사용 시 발생할 수 있는 염증, 통증, 출혈 등을 억제하는 역할이다.
연구 참가자들은 하루 2번 6시간 간격으로 농도가 다른 안약을 점안했다. 그 결과 1% 농도의 안약을 투여받은 참가자 148명의 99%는 시력검사표에서 2줄 이상 더 읽을 수 있었다. 2% 농도 그룹(248명)의 69%와 3% 농도 그룹(370명)의 84%는 3줄 이상을 추가로 읽었다. 효과는 평균 434일, 최대 2년 가까이 유지됐다.
연구 참가자들은 평균 55세 환자로, 총 766명이 연구에 참여했다.
심각한 부작용은 보고되지 않았다. 다만 일부 환자는 일시적 시야 흐림, 눈 따가움, 두통 등을 호소했다.
연구팀은 “비침습적이고 효과적인 노안 치료의 새로운 대안이 될 수 있다”고 설명했다. 다만 독일 보훔 루르대학교 부르크하르트 딕 교수는 “놀라운 성과지만 장기적인 안전성을 확인하기 위한 추가 연구가 필요하다”고 평가했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
