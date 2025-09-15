대만 Z세대 여성 10명 중 4명 이상, ‘이것’ 때문에 “비출산” 선언

국민일보DB

15~24세는 출산을 하지 않겠다는 비율이 거의 절반인 45.9%에 달했다.

조사 결과에 따르면 기혼 여성은

가사·육아에 하루 평균 4.41시간을 할애하는 것으로 나타났다.

이는 남성(1.72시간)의 2.6배에 달하는 수치다.