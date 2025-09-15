시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2025년 09월 15일)

입력:2025-09-15 17:31
공유하기
글자 크기 조정

9월 15일 월요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 호우주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 전남·경북 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 전북·제주 지방은 구름이 많습니다. 또한, 경남 지방은 비가 내리고 있습니다.

현재 기온은 서울 29도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 28도, 강릉 28도, 청주 29도, 대전 29도, 전주 29도, 광주 27도, 대구 31도, 부산 30도, 제주 29도 입니다.

전북 지방은 새벽부터 소나기가 내리겠습니다.

내일 아침기온은 서울 23.0도, 인천 22.0도, 수원 22.0도, 춘천 20.0도, 강릉 23.0도, 청주 24.0도, 대전 23.0도, 전주 24.0도, 광주 24.0도, 대구 24.0도, 부산 25.0도, 제주 25.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조국 “정치는 계산이 아니라 책임…피해자 치유 최우선”
대통령실, “대법원장 사퇴요구 나온 이유 돌아봐야한다는데 원칙적 공감”
[속보] 하이브 방시혁 ‘1900억원 부당이득 혐의’ 경찰 출석
‘골든타임 33분’에도…이재석 경사 사망 전 드론 영상 보니
트럼프 “외국 기업, 미국 투자하는 데 겁주고 싶지 않다”…한국 반발에 놀랐나
美 포린폴리시 “현대차 단속은 브레인 유출…자책골 넣은 것”
손발 결박·침대엔 곰팡이… 美, 구금사태에 첫 유감 표명
‘과일·채소 왜 비싼가 했더니…’ 농산물값 절반이 유통비
국민일보 신문구독