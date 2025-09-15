일본서 다리 잘린 길고양이 잇따라 발견…경찰 수사 착수

국민일보DB

경찰은 이들 고양이의 상태가 크게 다르지 않다는 점에서

사고일 가능성은 적다고 보고 있다.

”고 전했다. 지역 수렵회는 최근 멧돼지 덫을 설치하지 않았다고 밝혔으며, 전문가들은 야생동물의 공격 때문일 가능성은 크지 않다고 전했다.

“사회 불만, 경제적 곤궁, 정치 불신 등이 범행의 동기였을 수 있다”고 분석했다. 그러면서 가해자가 고양이의 한쪽 다리만 절단해 방치한 뒤 발견되는 과정을 보며 이를 즐기고 있을 가능성도 제기했다.

일본 정부 통계에 따르면 2023년 동물복지법 위반은 181건으로 사상 최고치를 기록했는데, 학대당한 동물 중 고양이가 97건으로 가장 많았으며 개는 65건이었다.