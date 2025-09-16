“영화관에 웬 강아지가?” SNS 달군 펫티켓 논란 [개st상식]

지난 13일 오후 12시쯤 메가박스 수원스타필드점 상영관에서 목격된 말티즈. A씨 제공

메가박스 스타필드수원점을 찾은 A씨. 앞좌석에서 말티즈를 발견하고 깜짝 놀라고 맙니다. 상영관 안에서 한 관객이 강아지를 안은 채 영화를 보고 있었던 겁니다.

반려견과 영화 관람을 원한다면 동반 관람이 허용된 상영관을 이용해야 합니다. 국내에는 그런 곳이 많지는 않습니다. 2022년 메가박스 수원 영통점은 반려견과 함께 출입 가능한 ‘퍼피시네마’를 상시 운영했지만, 지난해 1월 영업을 종료했습니다. 현재는 사전 예약을 통해 동반 관람이 가능한 ‘시네멍’ 등의 이벤트가 연 1~2회 기획되는 수준입니다. 수도권 외 지역에서는 차량 내부에서 영화를 볼 수 있는 경기 파주의 ‘개러지무비’, 프라이빗 룸에서 반려동물과 함께 할 수 있는 경남 양산의 ‘영화공장’ 등이 있습니다.