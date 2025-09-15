조국 “정치는 계산이 아니라 책임…피해자 치유 최우선”

조국혁신당 비대위, ‘피해자 지원과 인권 기구 설립 예정’

비대위원들, ‘진심으로 신뢰 회복에 힘쓰겠다’ 다짐

조국 위원장, ‘정치는 계산 아닌 책임’ 명확히 선언

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 비대위 회의에서 발언하고 있다.

조국혁신당이 최근 성비위 사태로 지도부가 총사퇴한 후 첫 비상대책위원회를 열어 본격적인 쇄신 작업에 착수했다. 15일 국회 본청에서 열린 1차 비대위 회의에서 조국 비대위원장은 “정치는 계산이 아니라 책임”이라며 “피해자 상처 치유와 신뢰 회복을 위해 모든 노력을 다하겠다”라고 밝혔다.



회의장에는 ‘진심으로 진심을 얻겠습니다’라는 문구가 걸렸고, 조국 위원장을 비롯해 엄규숙·서왕진 부위원장과 박병언, 우희종, 윤솔지, 정한숙 등 비대위원들이 참석했다. 조 위원장은 모두발언에서 “피해자 실명 거론은 금지하고 2차 가해에 단호히 대응하겠다”라며 심리치료 지원과 법적 대응을 위한 실무 기구 출범을 약속했다. 그는 또 “가해자 처벌로 끝나서는 안 된다”라며 인권 보호 상시 기구 설치와 성차별적 문화 개선 등 근본적 대책을 추진하겠다고 강조했다.



조국 조국혁신당 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 비대위 회의에서 인사하고 있다



엄규숙 부위원장은 “정당 내 성평등한 조직문화와 다양성 존중은 하루아침에 자리 잡을 수 없는 과제”라며 “외부자의 시각으로 당을 점검하고 재발 방지책 마련에 힘을 쏟겠다”라고 말했다. 서왕진 부위원장은 정기국회 과제와 관련해 “검찰·사법·언론 개혁을 흔들림 없이 추진하겠다”라고 밝혔다. 김호범 비대위원은 “소통 부족과 경직된 구조가 위기의 원인”이라며 창당 수준의 혁신을 다짐했고, 우희종 위원은 “책임을 회피할 수 있는 사람은 아무도 없다”라며 내부 개혁의 필요성을 강조했다.



조국혁신당 비대위는 전국 시도당과의 대화를 통해 당원 목소리를 수평적으로 반영하고, 피해자 지원 대책과 인권 기구 설립 등 후속 조치를 추진할 계획이다.



조국혁신당 조국 비대위원장과 비대위원들이 15일 국회에서 열린 비대위회의에서 기념촬영을 한 후 퇴장하고 있다.

이병주 기자 ds5ecc@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 조국혁신당이 최근 성비위 사태로 지도부가 총사퇴한 후 첫 비상대책위원회를 열어 본격적인 쇄신 작업에 착수했다. 15일 국회 본청에서 열린 1차 비대위 회의에서 조국 비대위원장은 “정치는 계산이 아니라 책임”이라며 “피해자 상처 치유와 신뢰 회복을 위해 모든 노력을 다하겠다”라고 밝혔다.회의장에는 ‘진심으로 진심을 얻겠습니다’라는 문구가 걸렸고, 조국 위원장을 비롯해 엄규숙·서왕진 부위원장과 박병언, 우희종, 윤솔지, 정한숙 등 비대위원들이 참석했다. 조 위원장은 모두발언에서 “피해자 실명 거론은 금지하고 2차 가해에 단호히 대응하겠다”라며 심리치료 지원과 법적 대응을 위한 실무 기구 출범을 약속했다. 그는 또 “가해자 처벌로 끝나서는 안 된다”라며 인권 보호 상시 기구 설치와 성차별적 문화 개선 등 근본적 대책을 추진하겠다고 강조했다.엄규숙 부위원장은 “정당 내 성평등한 조직문화와 다양성 존중은 하루아침에 자리 잡을 수 없는 과제”라며 “외부자의 시각으로 당을 점검하고 재발 방지책 마련에 힘을 쏟겠다”라고 말했다. 서왕진 부위원장은 정기국회 과제와 관련해 “검찰·사법·언론 개혁을 흔들림 없이 추진하겠다”라고 밝혔다. 김호범 비대위원은 “소통 부족과 경직된 구조가 위기의 원인”이라며 창당 수준의 혁신을 다짐했고, 우희종 위원은 “책임을 회피할 수 있는 사람은 아무도 없다”라며 내부 개혁의 필요성을 강조했다.조국혁신당 비대위는 전국 시도당과의 대화를 통해 당원 목소리를 수평적으로 반영하고, 피해자 지원 대책과 인권 기구 설립 등 후속 조치를 추진할 계획이다.이병주 기자 ds5ecc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지