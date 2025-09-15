‘PTS문화예술대전’ 바니앤피그눈썹 김정희 대표 심사위원 위촉
바니앤피그눈썹 프랜차이즈 대표 김정희가 15일부터 16일까지 서울무역전시장에서 열리는 ‘2025 소상공인기능경진대회·PTS문화예술대전’ 심사위원으로 위촉됐다.
소상공인기능경진대회와 함께 개최되는 ‘제2회 PTS문화예술대전’은 퍼머넌트(Permanent), 타투(Tattoo), 스컬프 타투(Scalp Tattoo)의 약자를 딴 행사명으로, 문신 분야를 중심으로 한 예술·기술 융합 축제다.
올해 행사에는 미국·일본·베트남의 문신 단체와 해외 유명 타투 아티스트들이 참여하며, 독일 사진작가 트래블린 믹이 미국 타투 브랜드 ‘비숍(Bishop)’을 대표해 대회 앰배서더로 방한한다.
현장에서는 바늘 없는 문신기, 무선 디지털 문신기, 미 식품의약국(FDA) 승인 추진 중인 안전한 문신 염료 등 첨단 장비가 공개된다. 한국이 선도하는 두피문신과 반영구화장의 신기법도 소개될 예정이다.
이번 대회는 정부가 주최하는 첫 ‘문신·반영구·두피문신 공식대회’로, 중소벤처기업부가 주최하고 소상공인연합회와 소상공인시장진흥공단이 주관한다. 국내 최대 규모의 기능경진 무대로 전국 정상급 아티스트들이 모여 기술과 예술성을 겨루게 된다. 특히 문신, 반영구화장(PMU), 두피문신(SMP)이 정식 종목으로 처음 도입돼 산업의 제도적 정착과 사회적 인식 개선을 이끌 중대한 전환점이 될 것으로 기대된다.
참가자는 실제 피부가 아닌 특수 실리콘(고무판)에 작품을 선보이며, 위생과 안전성을 고려한 심사 환경이 조성된다. 심사위원단은 공정성과 전문성을 확보하기 위해 미용·보건·예술학 분야의 국내 주요 대학 교수진을 중심으로 구성된다. 수상자에게는 중소벤처기업부장관상, 산업통상자원부장관상, 소상공인시장진흥공단상, 소상공인연합회상 등 정부 및 유관기관 표창이 수여된다.
눈썹문신 엠보기법 심사위원으로 참여하는 바니앤피그눈썹 김정희 대표는 “현장에서 쌓은 노하우와 체계적 교육을 바탕으로 아티스트들이 공정한 무대에서 성장할 수 있도록 힘을 보태겠다”며 “K-뷰티의 한 축인 눈썹 기술이 세계 무대에서도 통할 수 있도록 기술·서비스·위생 기준을 국제 수준으로 맞추는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
