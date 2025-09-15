영국 복싱영웅 해턴, 자택서 숨진 채 발견…향년 46세

리키 해턴 대 마르코 안토니오 바레라 경기가 열렸던 2022년 11월 12일 영국 맨체스터 AO 아레나에서 히키 해턴이 포즈를 취하고 있다. 로이터연합뉴스

챔피언에

AP·dpa 통신 등은 해턴이 14일(현지시간) 오전 영국 그레이터 맨체스터 하이드에 있는 자택에서 숨진 채 발견됐다고 보도했다. 향년 46세. 경찰은 사망과 관련한 의심스러운 정황은 없다고 밝혔다.

총 48전 45승 3패의 프로 통산 기록을 남겼다.