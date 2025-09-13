조희대 저격한 정청래 “사법개혁은 사법부가 시동 걸고 자초”

“대선후보 바꿀 수 있다는 오만이 재판독립?”

정청래 더불어민주당 대표가 지난 11일 국회에서 열린 비공개 의원총회에 입장하는 모습. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표는 13일 “사법개혁은 사법부가 시동 걸고 자초한 게 아니냐”라고 주장했다.



정 대표는 페이스북에 ‘재판독립은 확고히 보장돼야 한다(법원의 날 기념사)’ ‘내란특별재판부 위헌 여부 검토 중’ 등의 조희대 대법원장의 전날 발언을 언급하면서 “대선 때 대선 후보도 바꿀 수 있다는 오만이 재판독립인가요”라며 이같이 지적했다. 그러면서 “다 자업자득이다. 특히 조 대법원장”이라고 덧붙였다.



이는 대법원이 6·3 대선을 33일 앞둔 지난 5월 1일 전원합의체를 통해 당시 민주당 대선 후보였던 이 대통령의 공직선거법 사건을 유죄 취지로 파기 환송했던 것을 지적한 것으로 풀이된다. 당시 민주당은 “대법원의 대선 개입”이라며 강하게 반발했었다.



이종선 기자 remember@kmib.co.kr



