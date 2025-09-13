핵연료 재처리 가능해지나…위성락 “원자력협정 개정, 큰 틀 합의”

위성락 국가안보실장이 12일 대통령실에서 외교 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

앞서 위 실장은 지난달 25일(현지시간) 한·미정상회담 결과 브리핑에서 “이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 원자력 협력에 대해서도 의미 있는 논의를 했다”고 소개한 바 있다.