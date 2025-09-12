쌀 한 가마 4년 만에 22만원 넘어서…농식품부, 2.5만t 더 푼다

연합뉴스

쌀 가격이 한 가마당 22만3000원대로 올라선 가운데 정부가 쌀 수급 불안을 막기 위해 정부양곡 2만5000t을 추가 공급하기로 했다. 지난달 3만t을 공급했지만 쌀값 상승세가 이어지자 두 번째 공급에 나섰다.

송미령 농림축산식품부 장관이 12일 정부세종청사 농식품부 농업재해대책상황실에서 호우 대비 추진 상황 점검 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스